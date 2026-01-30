Home
>
Se cuida
>
Veja 5 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

Veja 5 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

Cuidado com a imunidade deve ser maior durante o verão e as férias, devido ao aumento das aglomerações e dos riscos à saúde

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:00

Peixe
Peixes são essenciais para a manutenção do sistema imunológico Crédito: Shutterstock

O sistema imunológico é um conjunto complexo e dinâmico de células e moléculas existentes no corpo humano, que interagem entre si e têm como objetivo comum enfrentar ameaças internas e externas, garantindo a defesa de nosso organismo.

Recomendado para você

Cuidado com a imunidade deve ser maior durante o verão e as férias, devido ao aumento das aglomerações e dos riscos à saúde

Veja 5 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

A transmissão da doença ocorre por meio das vias aéreas, a partir do contato próximo e prolongado com secreções

Hanseníase: 5 mitos e verdades sobre a doença

Descubra como esse alimento brasileiro pode trazer vantagens para o corpo e ser incorporado na alimentação

Gabiroba: benefícios da fruta pouco conhecida que é rica em fibras

Esse sistema elimina toxinas, identifica e combate vírus, bactérias, parasitas, micróbios e fungos invasores, e ainda cria anticorpos para evitar a possibilidade de novas invasões. Em síntese, funciona como um escudo de proteção à nossa saúde.

No verão, a tendência é irmos com mais frequência a lugares com aglomeração de pessoas, ficarmos mais expostos ao calor e a ambientes fechados com ar-condicionado, e cometermos excessos em relação à comida e bebida. Portanto, nossa imunidade corre mais riscos e precisa ser fortalecida.

“O sistema imunológico funciona como uma barreira que protege o corpo humano de diversos causadores de doenças e precisa estar sempre atuando plenamente. A alimentação é um aliado importante nessa manutenção, fornecendo nutrientes-chave, como vitaminas, ácido fólico e Ômega 3, que ajudam as células de defesa a cumprirem sua missão”, destaca a nutricionista Giselli Prucoli, da MedSênior. Ela listou 5 alimentos aliados do sistema imunológico. Confira!

  • 01

    Vegetais verde-escuros

    Brócolis, couve e espinafre possuem ácido fólico, nutriente que auxilia na formação de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo.

    Brócolis
  • 02

    Castanhas, nozes e amêndoas

    São ricas em vitamina E, zinco e selênio, que ajudam no combate à baixa imunidade e aos radicais livres.

    Castanhas, amêndoas, avelãs, pistaches e outras oleaginosas fazem bem para a saúde
  • 03

    Frutas cítricas

    Laranja, acerola, kiwi, limão, abacaxi, caju, morango e tangerina são algumas das frutas cítricas ricas em vitamina C, antioxidante que fortalece o sistema imunológico.

    Kiwi
  • 04

    Alho

    O vegetal, muito utilizado no tempero de refeições, possui vitaminas A, C e E, tornando-se um aliado no reforço à imunidade.

    Alho
  • 05

    Alimentos ricos em ômega-3

    Peixe e azeite, com grande concentração de ômega-3, têm grande poder anti-inflamatório e são essenciais para a manutenção do sistema imunológico.

    Peixe

Leia mais

Imagem - Alimentos que aumentam a gordura abdominal: veja quais evitar

Alimentos que aumentam a gordura abdominal: veja quais evitar

Imagem - Alimentação no calor: nutricionista sugere melhores opções

Alimentação no calor: nutricionista sugere melhores opções

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Alimentação Alimentos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais