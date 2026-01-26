No dia a dia

Alimentos que aumentam a gordura abdominal: veja quais evitar

Cuidar da alimentação no dia a dia é essencial para manter a saúde e o abdômen definido

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:31

Substituições simples podem evitar o acúmulo de gordura no abdômen Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

A alimentação tem uma relação direta com o acúmulo de gordura na região da barriga, já que o consumo frequente de ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins favorece o aumento dessa reserva corporal. A gordura abdominal representa um risco para a saúde que vai muito além da estética, pois está diretamente associada ao aumento de doenças metabólicas e cardiovasculares.

Esse tipo de gordura, especialmente a visceral, se acumula ao redor dos órgãos internos e favorece processos inflamatórios no organismo, elevando o risco de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e alterações no colesterol.

A seguir, confira quais comidas evitar e como adotar uma alimentação mais equilibrada para evitar a gordura abdominal!

Alimentos para evitar na rotina

Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. Segundo Alice Amaral, médica com especialização em Nutrologia, outros alimentos que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.

Substituições mais saudáveis

Algumas substituições simples podem evitar as indesejáveis gorduras localizadas . A nutricionista Regina Moraes Teixeira recomenda:

Trocar sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada;

Ficar muito atento ao rótulo dos alimentos e observar se há gordura saturada ou trans;

Trocar farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras.

Emagrecer com saúde requer uma alimentação equilibrada e baseada em alimentos naturais Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

Alimentação que ajuda a reduzir a gordura abdominal

Quando a dieta é balanceada e saudável, com a inclusão de alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis, o organismo passa a funcionar de forma mais eficiente. As fibras ajudam a regular o intestino e aumentam a sensação de saciedade, enquanto as proteínas contribuem para a manutenção da massa muscular e o controle do apetite. As gorduras boas auxiliam no equilíbrio hormonal e no metabolismo, fatores que colaboram para a redução do depósito de gordura abdominal ao longo do tempo.

Nesse contexto, Alice Amaral sugere uma troca de alimentos enlatados e processados por opções mais naturais e orgânicas, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de um vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.

Atenção ao rótulo dos alimentos

Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos ingeridos. “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, afirma Regina Moraes Teixeira.

Por isso, a profissional recomenda atentar-se aos rótulos dos alimentos. “Saiba que o ingrediente que vem em primeiro lugar é sempre o que tem maior quantidade. Cuidado com letras e números contidos, muitas vezes são corantes, conservantes e acidulantes que são aditivos químicos, nocivos ao organismo”, finaliza.

