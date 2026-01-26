Se cuida

Cártamo: benefícios da planta natural que combate inflamações e melhora a saúde

Rico em ácidos graxos essenciais e vitaminas, ele oferece compostos de que o corpo humano necessita, mas não consegue produzir sozinho

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:31

O cártamo contém ácido linoleico, um tipo de ômega 6 que o corpo humano não consegue produzir sozinho Crédito: Imagem: Shingo76Misumaru | Shutterstock

O cártamo ( Carthamus tinctorius ) é uma planta originária da Ásia, mais especificamente das regiões da Índia e do Irã, que tem sido cultivada há mais de dois mil anos. Pertencente à família Asteraceae, a mesma do girassol, essa espécie adapta-se facilmente a climas quentes e secos, resistindo bem à escassez de água. Suas flores amarelas ou alaranjadas eram tradicionalmente usadas como corante natural, mas atualmente o óleo extraído de suas sementes ganhou destaque nas áreas de alimentação e suplementação.

Rico em ácidos graxos essenciais e vitaminas, o cártamo oferece compostos de que o corpo humano necessita, mas não consegue produzir sozinho. Suas sementes oleaginosas carregam nutrientes importantes para diversas funções do organismo. Confira abaixo 5 motivos para conhecer melhor essa planta versátil!

1. Contribui para funções celulares essenciais

O cártamo contém ácido linoleico, um tipo de ômega 6 que o corpo humano não consegue produzir sozinho. Esse ácido graxo essencial precisa ser obtido por meio da alimentação e participa da estrutura das membranas celulares. Além disso, atua no transporte de elétrons, funciona como cofator enzimático e participa de processos de sinalização intracelular. Por ser um nutriente fundamental que deve vir da dieta, o cártamo representa fonte natural desse composto importante para diversas funções do organismo.

2. Contém ácidos graxos com propriedades anti-inflamatórias

O óleo extraído das sementes de cártamo apresenta tanto ômega 6 quanto ômega 9 em sua composição. Eles, por sua vez, possuem propriedades anti-inflamatórias que podem auxiliar em processos inflamatórios do corpo. A planta tem sido tradicionalmente utilizada para aliviar desconfortos relacionados a inflamações, incluindo dores articulares e musculares. Suas propriedades antioxidantes também contribuem para redução de processos oxidativos que frequentemente acompanham quadros inflamatórios crônicos no organismo.

O cártamo tem, em sua composição, vitamina E, conhecida por sua ação antioxidante Crédito: Imagem: Nungning20 | Shutterstock

3. É fonte de vitamina E

O cártamo oferece vitamina E, nutriente reconhecido por sua potente ação antioxidante. Essa vitamina lipossolúvel ajuda a proteger as células contra danos causados por radicais livres, moléculas instáveis que podem prejudicar estruturas celulares. A ação antioxidante contribui para manutenção da integridade celular e pode ajudar a retardar processos relacionados ao envelhecimento. Além disso, a vitamina E participa do fortalecimento do sistema imunológico e da saúde da pele, sendo um nutriente importante para o funcionamento adequado de diversos sistemas do corpo.

4. Pode favorecer a saúde cardiovascular

O óleo de cártamo contém ácidos graxos monoinsaturados, particularmente o ácido oleico (ômega 9). Esse tipo de gordura tem sido associado a benefícios para o sistema cardiovascular, visto que pode auxiliar na manutenção de níveis saudáveis de colesterol quando faz parte de uma alimentação equilibrada. Esses compostos ajudam na regulação do perfil lipídico sanguíneo, o que contribui para melhor funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, reduzindo riscos associados a problemas cardiovasculares.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 40% dos adultos brasileiros têm colesterol alto, e a condição é considerada um fator silencioso de risco, pois raramente causa sintomas, mas pode causar infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações graves.

5. Auxilia no metabolismo de gorduras

As sementes de cártamo contêm fitoesteróis, compostos vegetais com estrutura semelhante ao colesterol. Esses componentes podem interferir na absorção de colesterol pelo intestino, auxiliando na regulação dos níveis dessa substância no sangue. Os fitoesteróis presentes na planta contribuem para o metabolismo lipídico, ajudando o organismo a processar e eliminar excesso de gorduras . Quando incorporados a uma dieta balanceada, esses compostos vegetais representam alternativa natural para quem busca manter perfil lipídico equilibrado e promover saúde metabólica adequada.

Cuidados importantes

O cártamo e seus derivados não devem substituir tratamentos médicos prescritos nem dispensam o acompanhamento de profissionais de saúde. Embora a planta ofereça compostos nutricionais interessantes, ela funciona como complemento alimentar e não como medicamento.

Pessoas que já fazem uso de remédios para controle de colesterol, diabetes, pressão arterial ou anticoagulantes precisam consultar médico ou nutricionista antes de incluir óleo de cártamo na rotina, pois pode haver interação com essas medicações.

Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com condições de saúde preexistentes devem buscar orientação especializada antes do consumo. O excesso de ômega 6 na alimentação pode desequilibrar a proporção ideal entre ômega 6 e ômega 3 no organismo, potencialmente gerando processos inflamatórios. Além disso, o óleo deve ser armazenado em local fresco, escuro e bem vedado para evitar oxidação, e o consumo deve sempre fazer parte de uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável.

