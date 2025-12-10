Se Cuida

Sol, praia e piscina: cuidados essenciais com os olhos no verão

Exposição intensa à radiação UV e contato com água de piscina e do mar podem contribuir para irritações e problemas oculares

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:30

O verão aumenta todos os fatores de risco para agressões oculares. Crédito: Shutterstock

Situações comuns no verão, a exposição intensa à radiação UV, o contato com água de piscina e do mar, o ar-condicionado e a visita a ambientes lotados podem afetar todo o corpo, inclusive os olhos. Nesse período, aumentam tanto os casos de irritações simples quanto problemas mais graves, como queimaduras na córnea, alergias, conjuntivites e até a aceleração do aparecimento da catarata.

A oftalmologista e especialista em Cirurgia Plástica Ocular e Vias Lacrimais do Centro Capixaba de Olhos (CCOlhos), Luísa Gross, ressalta que a estação exige reforço nos cuidados. Segundo ela, dor forte, vermelhidão intensa, visão embaçada, secreção amarelada e sensação de corpo estranho que não melhora podem indicar a necessidade de um atendimento médico especializado.

Além disso, a médica reforça que ações simples, como usar óculos de sol e bonés, fazem grande diferença na preservação da saúde ocular. "Proteger os olhos é tão importante quanto proteger a pele", afirma.

Confira as principais recomendações:

01 1. Óculos de sol com proteção UV de verdade A recomendação da especialista é clara: prefira óculos com proteção 100% UVA e UVB (UV 400), adquiridos em óticas confiáveis. “Óculos falsos são perigosos porque escurecem o ambiente, fazem a pupila dilatar e deixam entrar ainda mais radiação, já que não têm proteção UV. Eles pioram o problema”, alerta. A exposição aos raios UV pode causar fotoceratite (uma “queimadura de sol” na córnea), favorecer o pterígio, acelerar o desenvolvimento da catarata e, a longo prazo, aumentar o risco de câncer ocular e nas pálpebras.

02 Bonés e chapéus são aliados da proteção Além dos óculos, acessórios como bonés, viseiras e chapéus de aba larga ajudam a criar uma sombra extra.“Eles reduzem a incidência direta da luz solar e protegem as pálpebras".

03 Atenção à “conjuntivite de verão” Olhos vermelhos, ardência, coceira e secreção são sinais de alerta. Nesta época, clubes, piscinas e praias cheias favorecem a transmissão. “As conjuntivites virais são altamente contagiosas. Em caso de sintomas, a pessoa deve evitar aglomerações, não compartilhar objetos pessoais e procurar avaliação”, reforça Luísa Gross. Quadros virais podem causar visão embaçada por semanas — por isso, diagnóstico e cuidados de higiene são fundamentais.

04 Não abra os olhos debaixo d’água Cloro, sal e micro-organismos podem irritar e até infectar os olhos. “Piscinas e mar não são ambientes estéreis. Óculos de natação ajudam muito e evitam problemas”, orienta a médica.

05 Evite coçar os olhos Mesmo que o incômodo seja grande, a recomendação é não esfregar. “Coçar aumenta o risco de infecção e, em pessoas predispostas, pode contribuir para o ceratocone”, destaca a oftalmologista. Se houver irritação, lave com soro fisiológico gelado. Se não melhorar, procure atendimento.

06 Lubrifique os olhos — o ar-condicionado resseca Ambientes climatizados reduzem a umidade e aceleram a evaporação da lágrima, causando ardência e sensação de areia. “O uso de lágrimas artificiais ajuda muito, especialmente para quem já tem olho seco ou alergias”, recomenda a especialista.

07 Lentes de contato na praia e piscina: cuidado redobrado A água favorece o acúmulo de micro-organismos na superfície da lente, aumentando o risco de infecções graves. “O ideal é não usar lentes para entrar no mar ou na piscina. Mas, se usar, jamais durma com elas e nunca reutilize as descartáveis”, orienta.

08 Maquiagens e cosméticos exigem atenção Calor e suor facilitam o contato da maquiagem com a superfície ocular. “Use produtos hipoalergênicos e evite compartilhar itens como rímel e lápis. Maquiagem vencida pode causar alergias ou conjuntivites”, explica.

09 Evite “receitas caseiras” Nada de chá, colírio emprestado ou soluções caseiras. “Produtos não estéreis ou colírios inadequados podem mascarar infecções graves e até aumentar a pressão ocular, o que é muito perigoso”, afirma a especialista.

Com prevenção, atenção e hábitos saudáveis, é possível garantir um verão seguro e aproveitar a época de férias com tranquilidade e olhos protegidos Crédito: Shutterstock

Atenção especial às crianças

Durante a estação, pais e responsáveis devem ter atenção redobrada com as crianças. Além dos impactos da radiação ultravioleta (UV), traumas oculares e exposição excessiva a telas podem afetar o desenvolvimento da visão infantil. É o que alerta o oftalmologista Guilherme Fracalossi, também do Centro Capixaba de Olhos (CCOlhos).

Contato com água do mar, piscinas com cloro, vento ou uso prolongado de ar-condicionado podem causar irritações, ressecar e sensibilizar os olhos. "Brincadeiras com objetos pontiagudos ou inadequados para a idade podem causar acidentes sérios. A supervisão constante de um adulto e a escolha de brinquedos apropriados são fundamentais para garantir momentos de diversão com segurança", destaca.

Quanto ao uso de telas, o médico alerta para a importância de impor limites mesmo durante as férias. De acordo com o especialista, o excesso pode causar dor de cabeça, cansaço visual e até contribuir para a progressão da miopia. "Incentivar atividades ao ar livre não só protege a visão, como favorece o desenvolvimento saudável das crianças", diz.

Guilherme Fracalossi reforça que, caso a criança apresente vermelhidão persistente, secreção, dor, sensibilidade à luz, lacrimejamento ou queixas de visão borrada, é essencial procurar um oftalmopediatra.

"O diagnóstico precoce faz toda a diferença, especialmente porque a visão infantil ainda está em formação. Com prevenção, atenção e hábitos saudáveis, é possível garantir um verão seguro e aproveitar a época de férias com tranquilidade e olhos protegidos", finaliza o oftalmologista.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta