Lista de desejos: 60 produtos de beleza para presentear no Natal

O Natal está chegando, e com ele, aquela missão deliciosa: encontrar o presente perfeito! Se você quer acertar em cheio e proporcionar momentos de cuidado e luxo, o universo da beleza é o seu destino. Preparamos uma lista de sugestões imperdíveis, com opções que vão desde perfumes sofisticados até itens de skincare de alta performance, agradando a mulheres e homens de todos os estilos.
Muitas marcas oferecem edições limitadas de Natal que já vêm em embalagens festivas e reúnem os best-sellers em miniaturas ou tamanhos especiais. De perfumes, passando por cremes e kits especiais, sugerimos abaixo opções que cabem em todos os bolsos e agrada todos os gostos. Selecionamos os produtos de beleza mais legais para você completar a sua lista de desejos!
- Óleo Capilar Maracujá, da Skala. Preço: R$ 33,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Iluminador Líquido Gold, da Payot. Preço: R$ 64,90 (COMPRE NA AMAZON)
- Paleta Multifuncional Brown Matte Palette, de Oceane. Preço: R$ 99,90
- Kit Imensi, de Eudora. Preço: R$ 202,89 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Loção de Mãos Bridgerton, de Paixão. Preço: R$ 17,49
- Batom Lustreglass Mini, de Mac. Preço: R$ 129,00
- Kit Pincéis Hello Kitty, da Klass Vough. Preço: R$ 90,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Daisy Glow, de Marc Jacobs. Preço: R$ 629,00
- Kit Skincare Lov'rs, da Fenty Beauty . Preço: R$ 329,00
- Batom Caring Rose, de Care Beauty. Preço: R$ 159,00
- Gloss Labial Essencial Nanda, da Vers Beauty. Preço: R$ 47,90
- Fame Feline, de Rabanne. Preço: R$ 1.169,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Cherry Gloss, da Vizzela. Preço: R$69,90 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Máscara de Cílios e Gloss Vermelho, da Quem Disse, Berenice? Preço: R$ 100,90
- Kit Cachos dos Sonhos Multy Pink Lemonade, de Salon Line. Preço: R$ 31,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Cronograma Capilar dos Sonhos, de Novex. Preço: R$ 19,99
- Kit de Pincéis Rosto e Olhos, da Ruby Kisses. Preço: R$ 60,47 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Confidently You, de Mary Kay. Preço:- R$ 369,80
- Kit Body e Loção Brown, de Giovanna Baby. Preço: R$ 49,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Difusor de Ambiente Amazônia, da Phytoervas. Preço: R$ 119,90
- Cleansing Balm, de Ricca. Preço: R$ 59,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Íris Jardin, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 99,99 (COMPRE NA AMAZON)
- Batom Ultra Glossy, de Contém1g. Preço: R$ 59,90
- Kit Doce de Leite, da Haskell. Preço: R$ 259,71 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Floratta Rose Bouquet, de O Boticário. Preço: R$ 159,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Loção e Body Splash, de Kiss New York. Preço: R$ 60,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Be Peach Blush e Batom, da BM Beauty. Preço: R$ 89,90
- L’Eau de Parfum Intense, de Chloé. Preço: R$ 625,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Hidrata Aposta Alta Ju Paes, de Impala. Preço: R$ 56,70 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ornamento de Kissing Jelly, de Too Faced. Preço: R$ 169,00
PARA ELES
- Kit Iconique, da O.U.i. Preço: R$ 385,00
- Retrinal Olhos, de Avène. Preço: R$ 269,99
- Paradigme Eau de Parfum, de Prada. Preço: R$ 855,96 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor Solar UV-Less, da TheraSkin. Preço: R$ 72,90 (COMPRE NA AMAZON)
- Protetor Solar Corporal Bifásico FPS 35, da Ollie. Preço: R$ 179,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bottled Beyond Eau de Parfum, de Hugo Boss. Preço: R$ 548,03 (COMPRE NA AMAZON)
- Frappé Hidratante Desodorante Corporal Bafafá, de L'Occitane au Brésil. Preço: R$ 99,90
- Kit Empire Icon, da Hinode. Preço: R$ 299,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Esfoliante Corporal de Amora e Frutas Cítricas, de Dove. Preço: R$ 59,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Ekos Andiroba, de Natura. Preço: R$ 213,80
- David Beckham Classic. Preço: R$ 116,09 (COMPRE NA AMAZON)
- Fucoidan Satin Face Cream, de Onul31. Preço: R$ 239,90
- Ralph’s Club New York EDP, de Ralph Lauren. Preço: R$ 879,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Actine One Colors, da Darrow. Preço: R$ 68,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Vela Sunset Rosé, da Lenvie. Preço: R$ 159,00
- Kit Mini Seleto Ocean, da Avatim. Preço: R$ 146,00
- Estojo de Sabonetes Star Wars, da Jequiti. Preço: R$ 21,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Photoderm Eau Solaire Anti-ox FPS 50, de Bioderma. Preço: R$ 127,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Ancestral, de Phebo. Preço: R$ 132,00
- Kit de Natal, de Jo Malone. Preço: R$ 295,00
- Born in Roma Uomo Extradose, de Valentino. Preço: R$ 819,43 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Combo Uso Obrigatório, de Truss. Preço: R$ 489,96
- Protetor Solar Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin. Preço: R$ 109,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum, de Giorgio Armani. Preço: R$ 759,85 (COMPRE NA AMAZON)
- Black Essential Real Intense Deo Colônia, de Avon. Preço: R$ 77,66 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Bombom Neroli, da Granado. Preço: R$ 93,00
- Loção Hidratante Milk Pele Seca a Extrasseca, de Nivea. Preço: R$ 26,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume 212 Vip Black, de Carolina Herrera. Preço: R$ 470,00(COMPRE NA AMAZON)
- Kit Dolce & Gabbana, da Live Your Beauty. Preço: R$ 1,165,00
- The Body, de Bioré. Preço: R$ 149,90
*Os preços dos produtos podem sofrer alterações
