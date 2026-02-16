Folia

Saúde íntima: 5 cuidados essenciais para evitar infecções no carnaval

O aumento da transpiração, aliado ao uso de roupas apertadas e tecidos sintéticos, altera o pH da região íntima, facilitando a proliferação de fungos e bactérias

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:00

Para quem vai curtir blocos de rua ou festas na praia, o hábito de ficar com a roupa de banho molhada é o principal vilão Crédito: Shutterstock

Com o calor intenso, o uso prolongado de fantasias molhadas e a dificuldade de acesso a banheiros limpos, o Carnaval é o cenário ideal para o surgimento de desconfortos como candidíase, cistite e alergias. O aumento da transpiração, aliado ao uso de roupas apertadas e tecidos sintéticos, altera o pH da região íntima, facilitando a proliferação de fungos e bactérias.

Em meio à intensa programação, alguns cuidados com a saúde íntima feminina são fundamentais para evitar infecções urinárias, vaginais, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e outros desconfortos comuns nesta época do ano.

Para quem vai curtir blocos de rua ou festas na praia, o hábito de ficar com a roupa de banho molhada é o principal vilão. A umidade e o calor formam o ambiente perfeito para fungo. Sempre que possível, leve uma troca de roupa seca ou opte por peças de algodão que permitam a ventilação. A ginecologista Loreta Canivilo elenca cinco orientações essenciais para aproveitar a folia com mais segurança.

01 Cuidado ao usar banheiro químico A primeira dica é ter atenção ao usar banheiro químico, pois é um local muito anti-higiênico, e bastante comum durante o carnaval. “Sempre que possível, evite o contato direto com o vaso sanitário, utilize protetores descartáveis ou forre o assento com papel, descarte-o após o uso e higienize as mãos antes e depois do uso”, orienta a ginecologista.



02 Não segure o xixi Outro cuidado importante é não segurar o xixi por longos períodos. A prática, comum durante festas e desfiles, pode aumentar o risco de infecção urinária. “Segurar a urina favorece a proliferação de bactérias na bexiga. O ideal é respeitar os sinais do corpo e urinar sempre que houver vontade”.



03 Não compartilhe roupas intimas Não compartilhe roupas íntimas, como calcinhas, biquínis ou fantasias usadas sem proteção adequada. “Mesmo entre pessoas próximas, o compartilhamento de peças íntimas pode facilitar a transmissão de fungos e bactérias”, destaca.



04 Use sempre preservativos O quarto ponto é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Além de prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a camisinha contribui para a proteção da saúde íntima e prevenindo gestações indesejadas. “O preservativo é indispensável, especialmente em relações ocasionais, muito comuns durante a festa”.



05 Evite fantasias apertadas É importante evitar fantasias apertadas na região íntima, pois a falta de espaço para circulação de ar, pode ocasionar o suor, facilitando a aparição de bactérias e fungos. “Além de roupas apertadas, o ideal é não utilizar roupas molhadas e o mesmo absorvente por um longo período”.



A médica lembra que é essencial observar qualquer alteração no corpo, como coceira, ardor, corrimento ou odor diferente. “Esses sinais não devem ser ignorados. "Ao perceber algo fora do normal, a recomendação é procurar um ginecologista e evitar a automedicação”, conclui a ginecologista.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta