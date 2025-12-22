Sem desperdício

Saiba como armazenar e reaproveitar receitas das festas de fim de ano com segurança

Exposição dos alimentos, fracionamento e escolha dos ingredientes são cuidados essenciais para garantir uma ceia sem riscos à saúde

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:35

Desde a escolha dos ingredientes até o reaproveitamento das sobras, algumas medidas são cruciais para evitar problemas de saúde Crédito: Pexels

Com a aproximação das festas de fim de ano, famílias se preparam para a tradicional ceia de Natal, um momento de confraternização marcado pela variedade e fartura de pratos. No entanto, por trás da mesa abundante, é fundamental redobrar os cuidados com o preparo e armazenamento dos alimentos.

Desde a escolha dos ingredientes até o reaproveitamento das sobras, algumas medidas são cruciais para evitar o surgimento de problemas de saúde, como a intoxicação alimentar, comumente causada por bactérias que se proliferam em produtos mal manipulados ou conservados.

A nutricionista clínica do Hospital São José e preceptora do curso de Nutrição do Unesc, Rhaielly Feregetti, explica que o primeiro passo para um consumo seguro é evitar que os alimentos fiquem expostos por um longo período de tempo em temperatura ambiente. Armazenamento e fracionamento também deve ser levados em consideração.

"Ao final da refeição, já armazene as mais perecíveis no refrigerador ou no freezer se a intenção não for consumir esse alimento nos próximos três dias. O fracionamento em pequenas quantidades também ajuda a resfriar o alimento mais rapidamente e, depois, facilita o processo de aquecimento para ser novamente consumido", aconselha.

Feregetti ainda reforça que alimentos cozidos não devem ser guardados junto com alimentos crus. Outros dois cuidados essenciais segundo a nutricionista, incluem analisar as características sensoriais dos alimentos, como cheiro, coloração e sabor, e garantir que sejam reaquecidos a uma temperatura mínima de 70ºC, antes do consumo.

Leia mais Dezembrite: entenda a sensação de angústia no fim de ano

Caso sobre algum alimento...

Os alimentos que sobram da ceia ainda podem ganhar novos usos em receitas secundárias, como risotos, massas e sobremesas. “As sobras de carne podem ser desfiadas e utilizadas para fazer as típicas farofas, recheios de tortas salgadas, arroz temperado, além de incrementar sopas e caldos, ou até mesmo serem usadas em sanduíches”, sugere Rhaielly Feregetti.

Usadas para enfeitar a mesa, as frutas podem ser reaproveitadas como geleias, compotas ou serem picadas para uma salada de frutas no dia seguinte. “É importante temperar com um ácido, como limão ou vinagre, para evitar que as frutas escureçam”, indica.

A profissional diz, ainda, que os vegetais cozidos podem ser incorporados a receitas do dia a dia, como arroz temperado, omeletes, tortas salgadas ou saladas quentes. O tradicional arroz natalino, por sua vez, pode se trasnformar em bolinho de arroz ou no tradicional "mexido", junto às carnes e embutidos que sobraram.

"Os pães e as rabanadas são comumente usados em pudins e torradas. Caso tenha sobrado algum molho de carne ou creme, sugiro acrescentá-lo a uma macarronada ou a massas em geral”, destaca.

Quanto ao tempo de armazenamento, a nutricionista alerta que alimentos prontos armazenados no refrigerador devem ser consumidos em até três dias. Por serem mais sensíveis, frutas, legumes e molhos são recomendados para consumo em até dois dias. Já os alimentos congelados devem, preferencialmente, ser utilizados dentro de 30 dias.

“Os prazos de armazenamento são estimados, por isso é fundamental estar atento às mudanças de coloração, cheiro, textura e, se houver presença de mofo, descartar o alimento em sua totalidade”, alerta.

No caso de sobremesas, aquelas mantidas na geladeira costumam durar de dois a três dias. “Não é recomendado congelar tortas com recheios cremosos, mousses, pudins, pavês e sobremesas que levam chantilly, pois acabam perdendo a textura. Bolos recheados, desde que bem embalados, podem permanecer congelados por até dois meses”, acrescenta.

As frutas inteiras, por fim, podem ser armazenadas por até cinco dias na geladeira. “Maçã, pêra, goiaba verde e uvas conseguem estender um pouco mais esse prazo. Porém, há frutas de durabilidade limitada, como o morango, que dura em média dois dias”, conclui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta