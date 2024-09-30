Pés de galinha: quais são os benefícios dessa proteína?

Pés de galinha Crédito: Shutterstock

Ricos em colágeno, os pés de galinha são um tipo de proteína que contribui - e muito - para a saúde da pele, articulações, unhas e cabelos. O consumo deste alimento não é tão comum na rotina alimentar de todos os brasileiros, mas, a depender da forma de preparo, as extremidades das patas de frango podem se tornar uma base nutritiva para a rotina alimentar.

"É uma fonte considerável de proteínas que ajudam na construção muscular e regeneração de tecidos", explica a nutricionista Brunela Suassuna

Por conta do colágeno, o alimento ajuda a combater um outro tipo de pés de galinha - aquelas famosas rugas ao redor dos olhos. A proteína, de acordo com a nutricionista, contribui para a redução dos sinais de envelhecimento, promovendo a elasticidade da pele e realizando a manutenção da saúde articular.

"O colágeno presente nos pés de galinha contribui para a elasticidade da pele, melhorando a aparência de linhas de expressão e rugas, além de apoiar a saúde das articulações e a regeneração de cartilagem. Eles também ajudam no fortalecimento de ossos devido à presença de cálcio e outros minerais importantes", destaca.

Pés de galinha são uma boa fonte de proteína para combater o envelhecimento da pele Crédito: Shutterstock

Ainda de acordo com a nutricionista, o alimento também é rico em minerais - como cálcio, magnésio, fósforo - e vitamina A, compostos que auxiliam na saúde das articulações e no fortalecimento dos ossos.

"Eles também são uma opção acessível e nutritiva de fonte de proteínas e minerais, especialmente em dietas que visam fortalecer os ossos e prevenir lesões articulares" Brunela Suassuna - Nutricionista

Para incorporá-los à dieta, é possível apostar em preparos diferentes, de sopas a petiscos. Muito populares em diversas cozinhas pelo mundo, como a asiática e a latino-americana, os pés de galinha podem ser consumidos fritos ou utilizados na preparação de caldos e ensopados. Quando cozidos, 100 gramas de pé de galinha cozidos podem conter até 19 gramas de proteína.

Não há contraindicações para pessoas que não possuam restrições alimentares específicas, como alergias a proteínas animais ou pessoas com dietas com gorduras ou colesterol controlados. Ainda assim, o equilíbrio deve conduzir a dieta.