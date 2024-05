Otoplastia: o que é o procedimento na orelha e quando ele é indicado

Conhecido por corrigir as famosas “orelhas de abano”, a cirurgia também é indicada para corrigir deformidades provocadas por traumas

O objetivo é que com otoplastia, as orelhas harmonizem com o rosto do paciente. Desta forma, o cirurgião mapeia a angulação de alterações anatômicas ideal. “Toda a cartilagem é remodelada, o excesso de pele é retirado e a orelha é fixada no local desejado pelo paciente, conforme o planejado antes do procedimento. A cirurgia é feita no ambiente cirúrgico, com anestesia local e com sedação”, detalha o cirurgião plástico Ariosto Santos.