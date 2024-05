Câncer de ovário: saiba como identificar os principais sintomas

A doença apresenta duas características bem específicas: ele geralmente não manifesta sintomas em estágios iniciais e não existe, hoje, um exame específico para sua detecção precoce

Quando o assunto são tumores que atingem as mulheres, é comum que venham à mente o câncer de mama e o de colo do útero, enquanto o câncer de ovário muitas vezes nem é mencionado.

Em decorrência desses fatores, o câncer de ovário figura como a principal causa de morte entre os tumores ginecológicos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados mais de sete mil casos do tumor maligno para cada ano do triênio 2023-2025 no país. Na região Sudeste, este é o sétimo tumor mais incidente, correspondendo a um risco estimado de 6,62 novos casos a cada 100 mil mulheres.