Entenda a frontoplastia, cirurgia que Brunna Gonçalves fez para diminuir testa

No procedimento, o médico faz uma incisão bem rente ao início do cabelo e retira uma faixa de pele para deixar a testa menor

Brunna Gonçalves revelou ter passado pela frontoplastia. (Reprodução @Brunnagonçalves )

A bailarina Brunna Gonçalves revelou ter passado por uma intervenção cirúrgica para diminuir o tamanho da testa: a frontoplastia. "Sempre quis fazer essa cirurgia. Depois que virei adolescente, eu me olhava no espelho e não conseguia usar meu cabelo para trás, prender... Quando fazia balé, era horrível, porque eu tinha que usar muito coque, mas ficava muito insegura", contou.

A frontoplastia é a cirurgia indicada para esconder o tamanho da área da testa. "Um dos principais objetivos de quem procura essa cirurgia é o aumento da autoestima e de aceitação, de forma que a maioria dos pacientes são mulheres com idades entre 18 e 30 anos”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A cirurgia visa avançar o couro cabeludo para frente por um corte preciso na margem do cabelo, com isso há a redução do tamanho da testa e a adequação ao formato do rosto. No procedimento, o médico faz uma incisão bem rente ao início do cabelo e retira uma faixa de pele para deixar a testa menor. “Dessa forma, o cirurgião consegue descolar e puxar a pele de forma delicada, fazendo com que a cicatriz fique escondida no início dos cabelos. Logo depois, os ligamentos e músculos são reposicionados”, afirma o médico.

O cirurgião plástico Humberto Pinto conta que a cirurgia diminui a testa reposicionando a linha de implantação capilar. “É feito um corte na linha do início do cabelo do couro cabeludo, retirando uma faixa da pele, e assim diminuindo o comprimento da testa”.

PARA QUEM É INDICADA

Além de indicada para quem acha a testa muito grande, a frontoplastia é indicada para pessoas que estão insatisfeitas com a aparência da testa devido a rugas, flacidez ou queda das sobrancelhas. É comum entre aqueles que desejam um aspecto mais jovem e rejuvenescido nesta região. “Eu realizo este procedimento frequentemente associado ou não ao lifitng cervico-facial também”, diz.

O pós-operatório inclui repouso, devido ao inchaço, para recuperação. Também é preciso evitar atividades físicas e esforço durante as primeiras semanas, e retorno ao consultório para acompanhamento com o cirurgião. “É uma recuperação simples, mas indicamos seguir as recomendações médicas, também há o uso da faixa compressiva que ajuda a diminuir o edema, uso de medicamentos e evitar se expor ao sol”, destaca Humberto.

Paolo Rubez diz que a cirurgia não altera feições do rosto e nem muda a posição dos olhos ou o formato dos lábios. “Este tipo de mudança pode acontecer no lifting facial cirúrgico, por exemplo, que envolve incisões nas laterais do rosto, diferente da frontoplastia”, diz o médico. Como o procedimento é irreversível, é ideal conversar com um cirurgião responsável sobre suas expectativas.

