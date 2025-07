Câncer de pâncreas

Oncologista explica sobre cuidados no pós-operatório de Edu Guedes

O pós-operatório é de alto risco, já que as taxas de complicações podem chegar a 50%

Publicado em 8 de julho de 2025 às 18:34

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de remoção de um tumor no pâncreas Crédito: Reprodução @eduguedesoficial

O apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de remoção de um tumor no pâncreas. O procedimento, uma pancreatectomia robótica, foi realizado num hospital em São Paulo. Em nota, a equipe informou que a cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”. O chef e apresentador segue em recuperação.>

"Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção".>

Em recuperação, Edu deixou uma mensagem carinhosa para os fãs: "Esse não é o fim, mas sim um recomeço". A assessoria também informou que os próximos sete dias serão bastante delicados. >

Como é o pós-operatório

O tratamento do câncer de pâncreas depende do estágio da doença. “Quando o tumor é detectado precocemente e ainda está localizado, a cirurgia de Whipple (pancreatoduodenectomia) é a principal abordagem e exige um pós-operatório complexo e multidisciplinar. No entanto, segundo Loureno Cezana, oncologista do Hospital Santa Rita, apenas cerca de 20% dos pacientes são candidatos à cirurgia no momento do diagnóstico. Outras formas de tratamento incluem quimioterapia e radioterapia, em alguns casos específicos. >

Em relação ao pós-operatório da cirurgia de Whipple, o oncologista enfatiza que é de alto risco, já que as taxas de complicações podem chegar a 50%. "Os principais cuidados após a cirurgia incluem monitoramento em UTI nos primeiros dias, com rigoroso controle dos sinais vitais e da função orgânica, controle glicêmico, já que a função endócrina do pâncreas pode ser comprometida. Dependendo da recuperação gastrointestinal, opta-se por nutrição enteral precoce ou parenteral, fisioterapia respiratória para evitar complicações pulmonares e tromboses”, acrescenta.>

É necessário, ainda, repor as enzimas pancreáticas quando o paciente tem insuficiência exócrina, além dos cuidados com a anastomose pancreática, hepática e gástrica para evitar fístulas e infecções Loureno Cezana Oncologista

Outro ponto importante é o seguimento ambulatorial, com exames de imagem, dosagem de marcadores tumorais, avaliação clínica e suporte nutricional. >

Assim como todo pós-operatório, o de tumor no pâncreas demanda atenção, pois é possível surgir consequências como fístula pancreática, retardo do esvaziamento gástrico, podendo ser necessário o uso de sonda nasogástrica prolongada, infecção intra-abdominal ou de ferida por conta da cirurgia. O médico diz ainda que é possível que o paciente tenha hemorragias, tromboses, síndrome da má absorção intestinal - o que pode levar à desnutrição. >

Mesmo após a ressecção cirúrgica, o tratamento adjuvante, de acordo com o médico, é indicado na maioria dos casos para reduzir o risco de recidiva locorregional ou metastática. Ele inclui sessões de quimioterapias, iniciadas de seis a 12 semanas após a cirurgia, além do uso de medicações e, em alguns casos, opta-se por radioterapia adjuvante também. >

Como toda cirurgia, a retirada de parte de um órgão ou ele inteiro impacta diretamente na função endócrina e exócrina do mesmo. “Como consequência, o paciente pode desenvolver diabetes mellitus, insuficiência pancreática exócrina, com a má digestão de gorduras, diarreia, perda de peso e deficiências de vitaminas como a A, D, E e K. Há, também, o risco aumentado de hipoglicemia e hiperglicemia oscilante, exigindo ajuste frequente de insulina e dieta, além das alterações hormonais que interferem na motilidade intestinal e digestiva". >

Não bastasse todo esse controle de taxas e de questões relacionadas ao funcionamento do organismo como um todo que impactam na qualidade de vida do paciente, o pós-operatório de um tumor de pâncreas traz sequelas psicológicas e emocionais, levando a cenários de depressão, ansiedade ou sofrimento psicológico clínico. “O acompanhamento com especialistas e o apoio familiar são fundamentais para ajudar na recuperação desse paciente”, observa Loureno Cezana. >

