ES pode ter mais 1.460 novos casos de câncer de cabeça e pescoço

Estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca); durante o Julho Verde, mês marcado pelo enfrentamento à doença, veja dicas de sintomas e prevenção

Considerado o tipo de câncer mais comum, o perfil epidemiológico do Inca mostra maior incidência de tumores malignos de cavidade oral e laringe em homens, enquanto o câncer de tireoide é predominante em mulheres. As taxas são mais expressivas nas regiões Sudeste e Nordeste, segundo o instituto. Para conscientizar sobre a doença durante o Julho Verde, a Afecc-Hospital Santa Rita, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Espírito Santo, promoverá palestras educativas para dentistas e para agentes comunitários de saúde de alguns municípios capixabas.>

“O objetivo é fortalecer a rede de atenção básica com informações essenciais sobre como identificar sinais iniciais da doença e orientar os pacientes sobre a importância do autoexame e da busca por atendimento especializado. A detecção antecipada desses tumores pode aumentar significativamente as chances de cura e reduzir o impacto dos tratamentos. Por isso, o Julho Verde também chama a atenção para a necessidade de ampliar o conhecimento sobre os fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool e infecção pelo vírus HPV”, explica o cirurgião de cabeça e pescoço Jeferson Lenzi, coordenador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Santa Rita.>