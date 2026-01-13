Cirurgia

Lente intraocular: entenda o tratamento no olho feito pela mãe de Virginia Fonseca

Margareth Serrão foi submetida a uma cirurgia no olho esquerdo para implante de uma lente intraocular, procedimento indicado tanto para correção de problemas de visão quanto para casos como catarata

Margareth Serrão submetida a uma cirurgia no olho esquerdo Crédito: Reprodução @Margareth_Serrão

Margareth Serrão, de 60 anos, voltou às redes sociais nesta segunda-feira (12) para explicar o motivo do afastamento recente e tranquilizar os seguidores.

A mãe da influenciadora Virginia Fonseca contou que precisou se afastar temporariamente para cuidar da saúde. Segundo ela, foi submetida a uma cirurgia no olho esquerdo para implante de uma lente intraocular, procedimento indicado tanto para correção de problemas de visão quanto para casos como catarata.

“Eu estou vindo aqui falar pra vocês por que eu estou sumidinha dos Stories. Muita gente me perguntando. Então, é o seguinte: eu estava fazendo a cirurgia no meu olho esquerdo. Eu já fiz no direito aquela da lente intraocular”, explicou.

Entenda o que é

A lente intraocular é uma lente artificial implantada cirurgicamente dentro do olho para substituir o cristalino, lente natural responsável por focalizar as imagens na retina. Com o envelhecimento ou em algumas condições clínicas, o cristalino pode perder a transparência ou deixar de funcionar adequadamente, comprometendo a visão.

“Quando o cristalino fica opaco, como ocorre na catarata, ou quando há necessidade de correção visual específica, a lente intraocular assume essa função de focalização”, explica o oftalmologista Pedro Trés Vieira Gomes, do Hospital de Olhos de Vitória.

Segundo o especialista, a principal indicação do implante é a catarata, condição comum a partir dos 60 anos e caracterizada pela visão embaçada e perda progressiva da nitidez. No entanto, o procedimento também pode ser indicado em casos selecionados para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, especialmente quando o paciente não se adapta ao uso de óculos ou lentes de contato. “Hoje, avaliamos não só o grau do problema visual, mas também o estilo de vida e as expectativas do paciente para definir a melhor lente”, destaca.

As lentes intraoculares são fabricadas com materiais biocompatíveis, como acrílico ou silicone, desenvolvidos para permanecer no interior do olho de forma definitiva. Elas são dobráveis, o que permite a introdução por microincisões, tornando a cirurgia menos invasiva. “O implante é feito por uma pequena incisão, geralmente sem pontos, e a lente é posicionada no local exato do cristalino”, explica o oftalmologista.

Apesar de ser um procedimento considerado seguro e rotineiro, a cirurgia exige avaliação criteriosa e acompanhamento médico. Entre os riscos, que são raros, estão infecção, inflamação, aumento da pressão intraocular e alterações na retina. “Quando bem indicada e realizada por um especialista, a taxa de complicações é baixa, mas o pós-operatório precisa ser seguido à risca”, reforça Pedro Trés Vieira Gomes.

A recuperação costuma ser rápida e, em muitos casos, a melhora da visão é percebida nos primeiros dias após o procedimento. Ainda assim, o paciente precisa utilizar colírios prescritos, evitar esforços físicos e proteger os olhos durante o período de cicatrização. “Atividades leves costumam ser liberadas em pouco tempo, e a recuperação completa acontece, em geral, ao longo de algumas semanas”, conclui o especialista.

