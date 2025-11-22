Coceira intensa

Dermatite atópica: saiba o que causa a doença e como tratar

A condição se manifesta através de uma pele cronicamente seca e pelo surgimento de lesões avermelhadas e ásperas, conhecidas como eczemas

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00

No universo do skincare, o termo “pele sensível” é uma constante. Porém, para milhões de pessoas, essa sensibilidade faz parte de uma condição que exige cuidados ainda mais especiais: a dermatite atópica. Longe de ser uma simples alergia ou um ressecamento passageiro, trata-se de uma doença inflamatória crônica, de base genética e não contagiosa. Ela se manifesta em um ciclo desafiador de pele extremamente seca, lesões avermelhadas e uma coceira persistente que afeta o sono, o bem-estar e a autoconfiança.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a dermatite atópica pode aparecer acompanhada de outras formas de atopia como asma, rinite ou conjuntivite, embora essas não precisem ocorrer ao mesmo tempo. Ainda segundo a entidade, alguns fatores podem agravar essa condição, como sudorese excessiva, baixa umidade no ambiente, roupas de lã, tecidos sintéticos e ásperos em contato direto com a pele, banhos demorados com água quente, uso de sabonetes em excesso (associado ou não ao uso de buchas) e situações de estresse.

“É importante entender a dermatite atópica como uma doença inflamatória de origem genética, e não um problema de contágio ou falta de higiene. Na prática, ela é, em sua essência, uma falha na barreira de proteção natural da pele. Quando essa deficiência acontece, a pele se torna mais suscetível à perda de água e à entrada de agentes irritantes, desencadeando um processo inflamatório”, explica a dermatologista Paula Bellotti.

O sintoma mais emblemático e incômodo da dermatite atópica é a coceira intensa e persistente. Essa sensação, que muitas vezes piora durante a noite, desencadeia um ciclo vicioso: coçar alivia momentaneamente, mas agrava a inflamação e danifica ainda mais a barreira da pele. Visualmente, a condição se manifesta através de uma pele cronicamente seca e pelo surgimento de lesões avermelhadas e ásperas, conhecidas como eczemas. Essas áreas inflamadas são mais comuns nas dobras dos braços e joelhos, pescoço e pulsos e, em fases agudas, podem apresentar descamação, pequenas bolhas ou até mesmo crostas.

O tratamento

Embora não exista uma cura definitiva para a dermatite atópica, a condição pode ser muito bem controlada. O pilar fundamental é a rotina de cuidados, focada em restaurar e proteger a barreira cutânea. Isso se traduz em hidratação intensa e constante, com o uso de dermocosméticos emolientes, sem fragrância, hipoalergênicos e não comedogênicos, aplicados generosamente pelo corpo, especialmente após o banho e nas áreas mais afetadas.

"O acompanhamento da dermatite atópica se apoia em duas frentes: o cuidado diário e o gerenciamento das crises agudas. O primeiro é responsabilidade do paciente e envolve a hidratação constante e a escolha de produtos adequados para fortalecer a barreira da pele. O segundo pilar é onde o dermatologista atua, prescrevendo tratamentos específicos, como anti-inflamatórios tópicos, para controlar a inflamação de forma segura e eficaz”, complementa Paula Bellotti.

A dermatologista Alessandra Nogueira diz que o tratamento da dermatite atópica tem como principal objetivo restaurar e proteger a barreira da pele, reduzindo a inflamação e o desconforto. "O primeiro passo é a hidratação diária — de preferência com produtos específicos para peles sensíveis e atópicas, aplicados logo após o banho para reter a umidade. Durante as crises, o dermatologista pode indicar medicamentos tópicos, como corticoides ou imunomoduladores, para controlar a inflamação e aliviar a coceira".

É essencial também identificar e evitar gatilhos, como banhos muito quentes, tecidos sintéticos, produtos com fragrância e situações de estresse, que podem agravar o quadro. A rotina de cuidados contínua é o que garante o controle e a melhora progressiva da condição.

O ideal é optar por fórmulas suaves, sem fragrâncias, corantes ou sabões agressivos, e que contenham ativos que ajudem a reestabelecer a barreira cutânea, como glicerina, ceramidas, niacinamida e pantenol. "Cremes e bálsamos mais espessos costumam ser mais eficazes em peles muito ressecadas, pois criam uma camada protetora que reduz a perda de água e o desconforto. Já as loções podem ser uma boa alternativa em dias mais quentes ou para reaplicações ao longo do dia. O mais importante é que os produtos sejam hipoalergênicos, testados dermatologicamente e desenvolvidos especialmente para peles sensíveis ou com tendência à dermatite atópica", finaliza Alessandra Nogueira.

8 produtos para tratar a dermatite atópica

Produtos para tratar a dermatite atópica Crédito: Arte Guilherme Sillva

Sensibio AR, de Bioderma. A patente exclusiva Rosactiv reduz a vermelhidão e evita que ela reapareça agindo biologicamente no início e no agravamento dessa vermelhidão. Diminui a sensibilidade, hidrata e acalma, mantendo a pele menos reativa.



Pro AD Restoraderm Espuma Hidratante Fast Control, de Cetaphil. Age de maneira rápida no controle do prurido. Foi formulada especialmente para uso na pele atópica em momentos de exacerbação de ressecamento e irritação. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto é absorvido rapidamente pela pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Creme Hidratante Pele Seca a Extra Seca, de Cerave. É um hidratante de alta performance. Formulado para combater a secura e o ressecamento, ele proporciona um alívio imediato e duradouro. É enriquecido com três ceramidas essenciais e Ácido Hialurônico, ativos poderosos que atuam em sinergia para restaurar a elasticidade da pele. (COMPRE NA AMAZON)



Lipikar Baume AP + M, de La Roche-Posay. Hidratante corporal para peles secas ou ressecadas. Restaura a barreira da pele e alivia a sensação de repuxamento, coceiras, irritações ou vermelhidão. Reequilibra o microbioma da pele, nutre e acalma imediatamente após o uso. (COMPRE NA AMAZON)



Klaviê Clinical, da TheraSkin. É um creme hidratante que restaura a camada externa da pele com ação imediata e prolongada, mantendo a hidratação por até 24 horas. Indicado para quem possui pele seca, extra seca, sensível, sensibilizada e irritada, pois hidrata profundamente o rosto, corpo e áreas específicas (mãos, pés, joelhos e cotovelos). (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Nutratopic Gel de Banho, da Isdin. Limpa de forma suave, evitando o ressecamento e a agressão associadas à higiene da pele reativa. Com óleos emolientes e agentes umectantes. (COMPRE NA AMAZON)



Epidrat Corpo Intensivo, de Mantecorp Skincare. Apresenta fórmula com ceramidas, que proporcionam uma hidratação imediata e duradoura por até 48 horas, e ácido hialurônico, que penetra profundamente na pele, melhorando sua elasticidade e textura. Proporciona toque suave e confortável, sendo profundamente hidratante e nutritivo. (COMRPE NA AMAZON)



Hidratante Restaurador, de Bepantol Derma. Loção corporal hidratante. Acalma e suaviza a pele ressecada desde a primeira aplicação. Conta com uma fórmula que hidrata a derme imediatamente e mantém o cuidado por 48 horas. (COMPRE NA AMAZON)

