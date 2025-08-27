Home
>
Se cuida
>
Dengue grave: entenda a doença que levou jornalista da TV Gazeta à UTI

Dengue grave: entenda a doença que levou jornalista da TV Gazeta à UTI

A apresentadora Rafaela Marquezini foi diagnosticada com dengue grave, a forma mais perigosa da doença que surge geralmente após a fase inicial

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00

Rafaela Marquezini
Rafaela Marquezini  teve que ser internada na UTI, já que o resultado do exame de sangue mostrou um quadro com 12 mil plaquetas Crédito: Reprodução @Rafaelamarquezinioficial

A apresentadora Rafaela Marquezini, do Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, foi diagnosticada com dengue grave e teve que ser internada na UTI, já que o resultado do exame de sangue mostrou um quadro com 12 mil plaquetas. A quantidade de plaquetas considerada normal no sangue varia entre 150 e 450 mil por microlitro. "Em poucas horas, se eu não tivesse ido para o hospital naquela manhã, eu não sei o que poderia ter acontecido nas horas seguintes", conta.

Recomendado para você

A apresentadora Rafaela Marquezini foi diagnosticada com dengue grave, a forma mais perigosa da doença que surge geralmente após a fase inicial

Dengue grave: entenda a doença que levou jornalista da TV Gazeta à UTI

A jornalista, que apresenta o Gazeta Meio Dia, chegou a passar dois dias na UTI num hospital de Vitória. Em casa, ela cuida da recuperação

"Eu tive uma segunda chance", diz Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, após dengue grave

Ao compreender que ela faz parte da condição humanos, é possível abrir espaço para uma existência mais autêntica

Entenda por que é tão difícil lidar com o sentimento de falta

Em entrevista para o SE CUIDA, a jornalista contou que dias após os sintomas clássicos - dor de cabeça, dor no corpo e febre muito alta - teve dor abdominal e o nariz sangrou. "Já eram os sintoma de dengue grave, mas eu não associei. Achei que fosse apenas uma dor de estômago. A noite foi muito terrível, muito difícil porque a dor aumentou demais. Na quinta-feira de manhã eu já estava desesperada de dor, e quando peguei o guardanapo e passei no nariz, veio o sangue, e aí caiu a minha ficha que era dengue grave. Na hora eu comecei a chorar mais ainda, por que eu achei que fosse morrer", lembra. 

Leia mais

Imagem - "Eu tive uma segunda chance", diz Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, após dengue grave

"Eu tive uma segunda chance", diz Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, após dengue grave

Em casos mais graves da doença, como foi o caso da jornalista da TV Gazeta, podem surgir complicações como dor abdominal intensa e persistente, e sangramentos. "Eu não conhecia os sintomas da dengue grave. O meu marido que pesquisou na internet, por isso que quando eu vi o sangue no nariz, pensei: 'tem hemorragia vindo aí'. E quando eu entrei no hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar sangue, para contar as plaquetas". 

Rafaela está de repouso e se recuperando em casa. "Estou muito grata por estar aqui, por estar viva. Penso nisso o dia inteiro. Agora voltei a ter dor de cabeça, dor no corpo, estou com enjoo ainda, porque a hepatite que a dengue causa é normal, e demora um pouco a melhorar. O médico falou que até 30 dias. Ainda estou em recuperação, mas eu estou ótima, fora de risco".

A jornalista, que apresenta o Gazeta Meio Dia, chegou a passar dois dias na UTI num hospital de Vitória. Em casa, ela cuida da recuperação

Entenda o que é a dengue grave

A dengue é uma infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. A doença afeta milhões de pessoas em todo o mundo e, em alguns casos, pode gerar graves complicações. O Brasil registrou uma queda de 76,2% nos novos casos de dengue ao longo do primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período no ano anterior, segundo os dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Até a 26ª semana epidemiológica deste ano, período que terminou no dia 28 de junho, o país contabilizou 1,49 milhão de infecções, contra 6,27 milhões em 2024. No ano passado, o Brasil bateu o recorde de ano com mais casos e mortes por dengue de toda a série histórica.

A infectologista Ana Carolina D'Ettorres, da Unimed Vitória, diz que os sinais mais comuns da dengue começam com uma febre alta, que surge de forma abrupta e é acompanhada de forte mal-estar e prostração. "A dor muscular intensa, dor nas articulações e uma dor de cabeça localizada principalmente atrás dos olhos são outros sintomas típicos. Além disso, o paciente também pode apresentar náuseas, vômitos e diarreia”. 

De acordo com a médica, em formas mais graves da doença, podem surgir complicações como sangramentos, dor abdominal intensa e persistente, e quedas de pressão. Esses sinais indicam que o quadro pode estar se tornando mais crítico, necessitando de avaliação médica imediata.

“A fase aguda da dengue dura de cinco a sete dias, com alguns casos se estendendo até 10 dias. Porém, a recuperação pode ser mais lenta e o paciente ainda pode sentir fraqueza e cansaço por até 30 dias após a infecção aguda”, explica.

O infectologista Rafaphel Lubiana Zanotti, do Hospital Santa Rita, explica que dengue hemorrágica é um termo utilizado para os casos mais graves de dengue, quando ocorre sangramento motivado pela infecção, e é uma complicação potencialmente fatal da infecção pelo vírus da dengue. "Atualmente, preferimos classificar os casos de dengue em classes A, B, C e D, da menor para a maior gravidade. Ela se caracteriza por aumento da permeabilidade vascular, frequentemente associada a queda abrupta das plaquetas e levando ao risco de hemorragias internas e o choque circulatório"

Representa a forma mais grave da doença, exigindo atenção médica imediata e tratamento em nível hospitalar

Rafaphel Lubiana Zanotti

Infectologista

A transmissão é a mesma da dengue clássica, através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Não existe transmissão direta de pessoa para pessoa. "O que diferencia a dengue hemorrágica da forma clássica é a resposta do organismo ao vírus, principalmente em casos de reinfecção por um sorotipo diferente. Assim, não é possível saber antes da ocorrência da gravidade quem desenvolverá uma apresentação mais grave, sendo muito importante para toda pessoa se prevenir de adquirir o vírus e, uma vez que tenha sido infectado, se hidratar muito bem, que é a melhor forma de prevenir as formas graves", diz o médico.

O infectologista ressalta que nos primeiros dias, os sintomas são semelhantes em todos os casos de dengue. O paciente apresenta febre alta súbita, dor no corpo, dor atrás dos olhos, mal-estar intenso e manchas vermelhas na pele. "O período inicial dura de dois a sete dias. A evolução para a forma hemorrágica pode ocorrer após a queda da febre quando, normalmente, as pessoas percebem estar melhorando. Alguns pacientes apresentam sinais de alarme, como dor abdominal forte e contínua, sensação de desmaio, sonolência, redução da urina, vômitos persistentes, sangramentos e tontura, além de alterações no hemograma", conta Rafaphel Lubiana Zanotti.

Em que casos o paciente vai para UTI?

O paciente deve ser internado em UTI quando apresenta sinais de choque - como pressão arterial muito baixa, pele fria, extremidades arroxeadas e confusão mental. "Em condições de hemorragias graves, queda acentuada das plaquetas com risco de sangramento interno e comprometimento de órgãos vitais como o coração, fígado, rins e sistema nervoso central", diz o infectologista Eduardo Pandini.

Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. O médico conta que o manejo é o suporte clínico rigoroso, que inclui hidratação intensiva - via oral ou venosa, que é considerada a medida mais importante. Os sinais vitais do paciente são monitorados continuamente, além das plaquetas e hematócritos.

"O tratamento inclui o controle de dor e febre, com medicamentos seguros. Importante ressaltar que nunca devemos prescrever aspirina ou anti-inflamatórios, já que podem aumentar o risco de sangramento. Há casos em que se faz necessária a transfusão de hemoderivados, até o suporte avançado em UTI. O diagnóstico precoce e o manejo adequado são fundamentais para o sucesso do tratamento", diz Eduardo Pandini.

Prevenção

A vacina da dengue foi incorporada ao SUS para o público de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior risco de agravamento e regiões com maior incidência da doença.

A melhor forma de evitar a dengue é prevenir a proliferação do mosquito transmissor. Isso inclui eliminar focos de água parada, que servem como locais para a reprodução do Aedes aegypti, em casa e na comunidade. É fundamental manter caixas d'água bem tampadas, evitar acúmulo de lixo e revisar recipientes como pneus, vasos de plantas e garrafas, que podem acumular água.

“A dengue é uma doença séria, que exige cuidado e atenção tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Se você suspeitar que está com dengue, a recomendação é buscar um profissional de saúde o mais rápido possível, para receber a orientação adequada e evitar complicações graves. Além disso, a prevenção é o melhor caminho para reduzir a incidência da doença, com a eliminação de focos do mosquito transmissor e a conscientização da população sobre a importância de manter o ambiente livre de criadouros”, diz Ana Carolina D'Ettorres.

Leia mais

Imagem - Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Imagem - O Aedes aegypti pica somente durante o dia? Veja mitos sobre a dengue

O Aedes aegypti pica somente durante o dia? Veja mitos sobre a dengue

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais