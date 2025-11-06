Home
De alimentação a exercícios: veja 5 hábitos que fortalecem os ossos

De alimentação a exercícios: veja 5 hábitos que fortalecem os ossos

Hábitos simples ajudam a construir e manter os ossos fortes ao longo de toda a vida

Redação de A Gazeta

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:00

Consumir frutas e verduras frescas evita que a vitamina C seja degradada (Imagem: baibaz | Shutterstock)
Uma dieta variada e equilibrada também é fundamental para manter os ossos fortes Crédito: baibaz | Shutterstock

Mundialmente, estima-se que a osteoporose afete 200 milhões de mulheres, de acordo com a International Osteoporosis Foundation (IOF). Trata-se de uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, aumenta o risco de fraturas e pode comprometer a qualidade de vida.

A boa notícia é que simples hábitos ajudam a construir e manter os ossos fortes ao longo de toda a vida. “Eles deveriam começar na infância, com uma alimentação equilibrada e prática de atividade física, e serem mantidos na fase adulta e no envelhecimento”, afirma o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, da Herbalife. 

Hábitos que você deveria incorporar na sua rotina para evitar o problema.

  • 01

    Pratique exercícios diariamente

    Exercícios de impacto (correr, dançar, subir escadas, pular corda) e de resistência (musculação) estimulam os ossos a se renovarem e se fortalecerem, contribuindo para aumentar ou preservar a densidade mineral óssea, conforme estudos. Isso acontece porque o esforço físico estimula os osteoblastos, células responsáveis por formar tecido ósseo novo. “Daí a importância de praticar exercício físico com regularidade e, se possível, variando os estímulos”, orienta Viuniski.

    Praticar exercícios regularmente melhora o bem-estar físico e mental (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
  • 02

    Invista no cálcio

    A ingestão adequada desse mineral é imprescindível para os ossos, uma vez que a falta dele pode levar a uma redução da densidade da matriz óssea, que se torna mais porosa e frágil. O cálcio pode ser obtido a partir de alimentos como leite, queijos, iogurtes, vegetais verde-escuros (couve, espinafre, brócolis), além de sementes e oleaginosas. “Em alguns casos, a suplementação diária pode ser indicada. Converse com seu médico ou nutricionista que poderão avaliar se esse é o seu caso”, orienta.

    O brócolis é fonte de proteína e outros nutrientes importantes para a saúde (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
  • 03

    Não se esqueça da Vitamina D

    De nada adianta consumir cálcio se o corpo não conseguir absorvê-lo adequadamente. É aí que entra a vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos. Esse nutriente regula a absorção de cálcio e fósforo no intestino, permitindo que eles sejam incorporados à matriz óssea. “A principal maneira de sintetizar a vitamina D é por meio da exposição solar. Para isso, é importante se expor ao sol por cerca de 20 minutos diariamente. Mas consumir alimentos como peixes gordurosos, gema de ovo e itens fortificados também contribuem para os níveis dela no organismo. E, quando há deficiência, a suplementação pode ser necessária”, coloca o nutrólogo.

    Imagem Edicase Brasil
  • 04

    Tenha uma boa alimentação

    Uma dieta variada e equilibrada também é fundamental para manter os ossos fortes. As proteínas, por exemplo, são essenciais para a formação da matriz óssea e do colágeno, que servem de base para a deposição de cálcio. Além disso, segundo a (IOF), uma alimentação com quantidade adequada de proteínas beneficia a saúde óssea quando acompanhada de ingestão suficiente de cálcio. A IOF também destaca a importância do consumo de frutas e vegetais, bem como de micronutrientes como magnésio, vitamina K e zinco.

    Consumir frutas e verduras frescas evita que a vitamina C seja degradada (Imagem: baibaz | Shutterstock)
  • 05

    Não fume e reduza a ingestão de álcool

    Enquanto tabagismo compromete a circulação sanguínea e a atividade dos osteoblastos, o consumo excessivo de álcool atrapalha a absorção de cálcio e vitamina D, além de aumentar o risco de quedas.

    Como calcular a quantidade de cerveja por pessoa em eventos

