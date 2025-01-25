As doenças de pele comuns no verão e como evitá-las

Verão é sinônimo de calor, praia, férias e muitas oportunidades para pegar sol e tomar banhos de mar e piscina. Para muitos, é a temporada mais esperada do ano, mas, o clima quente e úmido, característico da estação, pode trazer algumas complicações de saúde, sobretudo para a pele.
“O calor e a umidade contribuem para proliferação de microrganismos, principalmente, fungos e bactérias que favorecem infecções de pele e micoses, brotoeja, impetigo e a dermatite de contato”, afirma a dermatologista Priscila Passamani.
A médica lembra que, além disso, as altas temperaturas favorecem as queimaduras de pele. “Produtos com ácido e limão podem desencadear queimaduras graves de pele, quando há exposição ao sol. A exposição excessiva ao sol pode favorecer também o surgimento de herpes labial. Por isso, o uso do protetor solar com um alto fator de proteção para rosto, corpo e lábios é indispensável”, acrescenta.
Outra dica da dermatologista é manter o cuidado com os pés que, em contato com areia e a umidade da praia, podem desenvolver infecções fúngicas nas unhas.
“É importante ficar atento aos cuidados de higiene, visando a prevenção. Não devemos usar roupas úmidas por muito tempo e nem repetir uma peça de roupa sem que ela seja lavada. Evitar roupas muito apertadas e tomar banho, com água limpa e sabonete, após as atividades físicas”.
Priscila Passamani alerta que é preciso observar as mudanças na pele e procurar atendimento médico para evitar evolução para complicações mais graves. Coceira, irritações, manchas, bolhas, escamações são alguns sinais de que há algo de errado com a saúde da pele.
"Várias doenças comuns no verão podem evoluir para um quadro mais grave, mas principalmente a herpes, infecções bacterianas e as queimaduras solares"
Sinais de atenção
A dermatologista Juliana Drumond diz que o calor e a umidade favorecem a proliferação de microrganismos e irritações na pele. "Tem que se notar lesões avermelhadas, descamativas, manchas esbranquiçadas, qualquer tipo de alteração na pele e, se ocorrerem, procurar por auxílio médico".
A médica explica quando as doenças de pele podem evoluir para um quadro mais grave. No caso das doenças bacterianas, o risco é maior, pois podem evoluir para infecções sistêmicas, uma septicemia, que podem levar até a morte, e elas devem ser tratadas aos primeiros sinais, por conta da maior gravidade.
"É importante ressaltar que qualquer doença de pele abre brecha para uma nova infecção bacteriana, que chamamos de infecção secundária. Aos primeiros sinais deve-se procurar atendimento"
Para prevenir as doenças de pele no calor é orientado o uso de roupas leves, banhos com mais frequência e evitar ficar muito tempo com roupas úmidas (trocá-las assim que for possível).
Saiba mais sobre doenças de pele mais comuns no verão
- Micoses: infecção causada pelo crescimento excessivo de fungos na pele, unhas, couro cabeludo, virilha e região genital, causando sintomas como coceira, manchas brancas ou vermelhidão na pele ou alteração na forma ou cor da unha, por exemplo.
- Brotoeja: ela é mais comum em bebês e crianças pequenas. Acontece devido ao suor que deixa a pele úmida, provocando vermelhidão e caroços em regiões como pescoço, peito, barriga e costas.
- Herpes labial: causado por vírus, a doença pode ser reativada por diversos fatores, como a exposição ao sol. Queimaduras de sol: não é doença, mas é uma das condições mais comuns no verão, visto que a exposição excessiva ao sol pode provocar queimaduras na pele, mesmo com o uso do protetor solar.
- Intertrigo: é uma espécie de assadura, que pode acontecer em áreas de dobras do corpo.
- Pitiríase versicolor: também conhecida como pano branco é um tipo de micose. Ela é mais comum no verão porque a umidade, o calor e o uso de filtros solares acabam deixando a pele do corpo mais oleosa. E essa combinação são um agravante para essa doença.
- Tinea corporis: é uma infecção de um tipo de fungo dermatófito, que pode ocorrer em várias partes do corpo, mas é mais comum nas áreas de transpiração e de dobras, como virilhas e entre os dedos dos pés.
- Impetigo bacteriano: doença de pele comum em crianças. O calor, por si só, prevalece a proliferação das bactérias que causam essa doença.