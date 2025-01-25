As doenças de pele comuns no verão e como evitá-las

Coceira, irritações, manchas e bolhas são alguns sinais de que há algo de errado com a saúde da pele Crédito: Shutterstock

Verão é sinônimo de calor, praia, férias e muitas oportunidades para pegar sol e tomar banhos de mar e piscina. Para muitos, é a temporada mais esperada do ano, mas, o clima quente e úmido, característico da estação, pode trazer algumas complicações de saúde, sobretudo para a pele.

“O calor e a umidade contribuem para proliferação de microrganismos, principalmente, fungos e bactérias que favorecem infecções de pele e micoses, brotoeja, impetigo e a dermatite de contato”, afirma a dermatologista Priscila Passamani.

A médica lembra que, além disso, as altas temperaturas favorecem as queimaduras de pele. “Produtos com ácido e limão podem desencadear queimaduras graves de pele, quando há exposição ao sol. A exposição excessiva ao sol pode favorecer também o surgimento de herpes labial. Por isso, o uso do protetor solar com um alto fator de proteção para rosto, corpo e lábios é indispensável”, acrescenta.

Outra dica da dermatologista é manter o cuidado com os pés que, em contato com areia e a umidade da praia, podem desenvolver infecções fúngicas nas unhas.

“É importante ficar atento aos cuidados de higiene, visando a prevenção. Não devemos usar roupas úmidas por muito tempo e nem repetir uma peça de roupa sem que ela seja lavada. Evitar roupas muito apertadas e tomar banho, com água limpa e sabonete, após as atividades físicas”.

Priscila Passamani alerta que é preciso observar as mudanças na pele e procurar atendimento médico para evitar evolução para complicações mais graves. Coceira, irritações, manchas, bolhas, escamações são alguns sinais de que há algo de errado com a saúde da pele.

Priscila Passamani explica os cuidados com a pele no verão Crédito: Divulgação Priscila Passamani

"Várias doenças comuns no verão podem evoluir para um quadro mais grave, mas principalmente a herpes, infecções bacterianas e as queimaduras solares" Priscila Passamani - Dermatologista

Sinais de atenção

A dermatologista Juliana Drumond diz que o calor e a umidade favorecem a proliferação de microrganismos e irritações na pele. "Tem que se notar lesões avermelhadas, descamativas, manchas esbranquiçadas, qualquer tipo de alteração na pele e, se ocorrerem, procurar por auxílio médico".

A médica explica quando as doenças de pele podem evoluir para um quadro mais grave. No caso das doenças bacterianas, o risco é maior, pois podem evoluir para infecções sistêmicas, uma septicemia, que podem levar até a morte, e elas devem ser tratadas aos primeiros sinais, por conta da maior gravidade.

Juliana Drumond explica os cuidados com a pele no verão Crédito: Dina Carvalho

"É importante ressaltar que qualquer doença de pele abre brecha para uma nova infecção bacteriana, que chamamos de infecção secundária. Aos primeiros sinais deve-se procurar atendimento" Juliana Drumond - Dermatologista

Para prevenir as doenças de pele no calor é orientado o uso de roupas leves, banhos com mais frequência e evitar ficar muito tempo com roupas úmidas (trocá-las assim que for possível).

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