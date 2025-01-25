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Cuidados

As doenças de pele comuns no verão e como evitá-las

O clima quente e úmido, característico da estação, pode trazer algumas complicações de saúde, sobretudo para a pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

25 jan 2025 às 05:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 05:00

coceira na pele
Coceira, irritações, manchas e bolhas são alguns sinais de que há algo de errado com a saúde da pele Crédito: Shutterstock
Verão é sinônimo de calor, praia, férias e muitas oportunidades para pegar sol e tomar banhos de mar e piscina. Para muitos, é a temporada mais esperada do ano, mas, o clima quente e úmido, característico da estação, pode trazer algumas complicações de saúde, sobretudo para a pele.
“O calor e a umidade contribuem para proliferação de microrganismos, principalmente, fungos e bactérias que favorecem infecções de pele e micoses, brotoeja, impetigo e a dermatite de contato”, afirma a dermatologista Priscila Passamani.
A médica lembra que, além disso, as altas temperaturas favorecem as queimaduras de pele. “Produtos com ácido e limão podem desencadear queimaduras graves de pele, quando há exposição ao sol. A exposição excessiva ao sol pode favorecer também o surgimento de herpes labial. Por isso, o uso do protetor solar com um alto fator de proteção para rosto, corpo e lábios é indispensável”, acrescenta.
Outra dica da dermatologista é manter o cuidado com os pés que, em contato com areia e a umidade da praia, podem desenvolver infecções fúngicas nas unhas.
“É importante ficar atento aos cuidados de higiene, visando a prevenção. Não devemos usar roupas úmidas por muito tempo e nem repetir uma peça de roupa sem que ela seja lavada. Evitar roupas muito apertadas e tomar banho, com água limpa e sabonete, após as atividades físicas”.
Priscila Passamani alerta que é preciso observar as mudanças na pele e procurar atendimento médico para evitar evolução para complicações mais graves. Coceira, irritações, manchas, bolhas, escamações são alguns sinais de que há algo de errado com a saúde da pele.
Priscila Passamani
Priscila Passamani explica os cuidados com a pele no verão Crédito: Divulgação Priscila Passamani
"Várias doenças comuns no verão podem evoluir para um quadro mais grave, mas principalmente a herpes, infecções bacterianas e as queimaduras solares"
Priscila Passamani - Dermatologista

Sinais de atenção

A dermatologista Juliana Drumond diz que o calor e a umidade favorecem a proliferação de microrganismos e irritações na pele. "Tem que se notar lesões avermelhadas, descamativas, manchas esbranquiçadas, qualquer tipo de alteração na pele e, se ocorrerem, procurar por auxílio médico".
A médica explica quando as doenças de pele podem evoluir para um quadro mais grave. No caso das doenças bacterianas, o risco é maior, pois podem evoluir para infecções sistêmicas, uma septicemia, que podem levar até a morte, e elas devem ser tratadas aos primeiros sinais, por conta da maior gravidade.
Juliana Drumond, dermatologista
Juliana Drumond explica os cuidados com a pele no verão Crédito: Dina Carvalho
"É importante ressaltar que qualquer doença de pele abre brecha para uma nova infecção bacteriana, que chamamos de infecção secundária. Aos primeiros sinais deve-se procurar atendimento"
Juliana Drumond - Dermatologista
Para prevenir as doenças de pele no calor é orientado o uso de roupas leves, banhos com mais frequência e evitar ficar muito tempo com roupas úmidas (trocá-las assim que for possível). 

Saiba mais sobre doenças de pele mais comuns no verão

  • Micoses: infecção causada pelo crescimento excessivo de fungos na pele, unhas, couro cabeludo, virilha e região genital, causando sintomas como coceira, manchas brancas ou vermelhidão na pele ou alteração na forma ou cor da unha, por exemplo. 

  • Brotoeja: ela é mais comum em bebês e crianças pequenas. Acontece devido ao suor que deixa a pele úmida, provocando vermelhidão e caroços em regiões como pescoço, peito, barriga e costas. 

  • Herpes labial: causado por vírus, a doença pode ser reativada por diversos fatores, como a exposição ao sol. Queimaduras de sol: não é doença, mas é uma das condições mais comuns no verão, visto que a exposição excessiva ao sol pode provocar queimaduras na pele, mesmo com o uso do protetor solar.

  • Intertrigo: é uma espécie de assadura, que pode acontecer em áreas de dobras do corpo.

  • Pitiríase versicolor: também conhecida como pano branco é um tipo de micose. Ela é mais comum no verão porque a umidade, o calor e o uso de filtros solares acabam deixando a pele do corpo mais oleosa. E essa combinação são um agravante para essa doença.

  • Tinea corporis: é uma infecção de um tipo de fungo dermatófito, que pode ocorrer em várias partes do corpo, mas é mais comum nas áreas de transpiração e de dobras, como virilhas e entre os dedos dos pés.

  • Impetigo bacteriano: doença de pele comum em crianças. O calor, por si só, prevalece a proliferação das bactérias que causam essa doença.

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