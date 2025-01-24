Dias sem fazer cocô: entenda problema que afeta Vitória Strada no BBB 25

Atriz surpreendeu ao falar sobre sua dificuldade para ir ao banheiro fazer cocô. Crédito: Reprodução @Vitóriastrada

A atriz Vitória Strada conseguiu fazer cocô pela primeira vez no BBB 25, após ficar duas semanas sem conseguir ir no banheiro, mas acabou levando uma penalidade e perdendo estalecas por conta disso. "Obrigada a todos que acreditaram em mim. Não foi consistente, está vindo por fetos", disse.



No início da semana a atriz surpreendeu ao falar sobre sua dificuldade para ir ao banheiro fazer cocô. Desde que entrou na casa, ela só conseguiu defecar uma vez, o que a deixou preocupada.

"Lá [no confinamento do hotel] eu consegui fazer uma coisinha de nada. E no segundo dia que a gente entrou aqui", explicou a atriz. "E você já está há quantos dias sem fazer?", quis saber Guilherme. "Uma semana", lamentou a integrante do grupo Camarote. "Mas está tomando água direitinho?", quis saber o genro de Joselma. "Meu intestino já era ruim lá fora", explicou.

Entenda o que é a síndrome

A síndrome do intestino tímido é caracterizada pela dificuldade do indivíduo de usar o banheiro em um lugar em que não se sinta seguro. E, pelo visto, o problema é mais comum do que se imagina. Um estudo realizado pela Sociedade Britânica de Patologia mostrou que cerca de quatro milhões de pessoas sofrem da síndrome no Reino Unido.

O coloproctologista Décio Bergamini Vieira explica que a síndrome do intestino tímido se trata das pessoas que possuem dificuldade de evacuar fora de casa, como na residência de pessoas estranhas ou até mesmo na de familiares. "Isso acaba causando uma constipação (prisão de ventre), por inibição a pessoa fica sem evacuar".

Essa dificuldade de ir ao banheiro fora de casa pode ocorrer por uma série de fatores psicológicos. "Com certeza essa dificuldade está relacionada com fatores psicológicos e podem levar a uma ansiedade e timidez. Como causa fisiológica pode ocasionar também uma constipação intestinal crônica, que acaba retardando esse processo", diz Décio Bergamini Vieira.

O médico explica que os riscos de intestino tímido, principalmente se associado a um longo período sem evacuar, pode gerar uma obstrução intestinal causada por impactação fecal. "Também pode ocorrer presença de gases e dor abdominal, podendo levar a crises de diverticulite aguda".

Prejuízos

A gastroenterologista Lívia Pandolfi diz que a síndrome do intestino tímido, também conhecida como parcopresis, pode ser traduzida como uma espécie de fobia social. "São pessoas que têm dificuldade de evacuar fora do ambiente que elas se sentem seguras".

A médica conta que quando ocorre uma mudança na rotina alimentar das pessoas, geralmente diminui-se a ingestão de alimentos ricos em fibras, reduz-se a ingestão de água, mudam os horários das refeições, pode ocorrer a constipação. "Prender a vontade de evacuar, não respeitar esse reflexo natural do corpo pode gerar uma série de prejuízos ao organismo, desde sintomas como distensão do abdômen, gases, dor, até problemas como fissuras anais, hemorroidas, aparecimento de divertículos e de diverticulite e sangramento intestinal", diz Lívia Pandolfi.

O mau funcionamento intestinal impacta em diversas funções do corpo, desde prejuízos à saúde mental até aparecimento de doenças crônicas e inflamatórias. "É essencial manter o equilíbrio do funcionamento intestinal", reforça a gastroenterologista. Ela lembra que o hábito de evacuar é natural e essencial para a saúde. "Nós não temos o controle da vontade de ir ao banheiro. Então, tentar bloquear essa necessidade fisiológica, pode piorar ainda mais o desconforto. Muitas vezes o paciente precisa de suporte psicológico para lidar com tudo isso, dentro do contexto de tratamento".

Dicas

Usar o vaso na posição correta também é uma ótima maneira de acabar com o medo de ir ao banheiro público. A posição mais indicada é inclinando um pouco o corpo para frente e elevando as pernas por pelo menos 10 centímetros. Para elevar as pernas você pode usar o cesto de lixo como apoio ou até mesmo uma bolsa ou mochila;





Para que você esqueça o ambiente à sua volta e se concentre apenas no que está fazendo. Coloque uma playlist com suas músicas preferidas;





Certifique-se de que o banheiro esteja próprio para uso: outro medo comum de quem não gosta de usar o banheiro fora de casa é em relação à limpeza.



Dicas para ir ao banheiro em viagens