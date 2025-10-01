Envelhecimento saudável

Além da hidroginástica: 5 exercícios físicos recomendados para idosos

Além de preservar músculos, articulações e movimentos, os exercícios contribuem para o bem-estar psicológico e social, ajudando a combater a depressão, reduzir o isolamento e fortalecer a autoestima

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:00

O Brasil tem a 5ª maior população de idosos do mundo: são mais de 22 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). Esse número cresceu 57,4% em comparação com 2010 e representa cerca de 11% da população total. Apesar da relevância, o país ainda enfrenta um cenário de comportamento sedentário, pois dados do Serviço Social da Indústria (SESI) mostram que, em 2023, 52% dos brasileiros não praticaram atividades físicas regularmente, e, entre os idosos, o índice de pessoas com comportamento sedentário chega a 46%.

Diante desse quadro, especialistas ressaltam a importância da atividade física como ferramenta para garantir mais qualidade de vida na terceira idade. Além de preservar músculos, articulações e movimentos, os exercícios contribuem para o bem-estar psicológico e social, ajudando a combater a depressão, reduzir o isolamento e fortalecer a autoestima.

A geriatra Karoline Fiorotti, da Rede Meridional, diz que a prática de exercício físico ajuda no controle de doenças crônicas, diminuindo a mortalidade e aumentando a expectativa de vida. Também previnem a perda de função, através da manutenção de massa muscular, saúde óssea, diminuindo o risco de fraturas e quedas. "E também previnem demências, melhoram a qualidade de vida, através do auxilio no controle de estresse e transtornos de humor, além de proporcionar maiores oportunidades de socialização".

Além disso, os idosos ativos mantêm a autonomia para realizar tarefas do dia a dia, como fazer compras ou cuidar da casa, além de encontrarem nas práticas coletivas uma oportunidade de interação, cooperação e aprendizado contínuo. O profissional de educação física João Erlacher diz que além de garantir autonomia para tarefas cotidianas, é sabido que a realização constante de atividades de baixa intensidade como cuidar do jardim, cozinhar, caminhar, se agachar e levantar é um fator relevante para um envelhecimento saudável.

Saúde física e mental

A dimensão física é uma das primeiras a ser lembrada quando se fala em exercícios na terceira idade. Não por acaso, já que manter músculos e ossos fortes é essencial para garantir autonomia, prevenir quedas e reduzir complicações de doenças crônicas.

O exercício físico é um dos pilares mais importantes para um envelhecimento saudável. Além de atuar na prevenção de doenças crônicas, fortalece músculos e ossos, preservando a força e funções cognitivas, importantes para se manter com autonomia e independência João Erlacher Profissional de Educação Física

Karoline ressalta que os exercícios de equilíbrio são especialmente indicados, em conjunto com exercícios de fortalecimento, para idosos com histórico de quedas ou problemas de mobilidade.

Mas os ganhos não param no corpo. A prática de atividades físicas também é uma aliada importante da mente. Estudos mostram que o exercício estimula a produção de hormônios ligados ao prazer e ao bem-estar, o que contribui para reduzir quadros de ansiedade e depressão. "Exercícios estimulam a liberação de endorfinas e serotonina, hormônios ligados ao prazer, ao bem-estar e à regulação do humor. Não só os idosos, mas muitos indivíduos encontram na prática de atividades físicas um ambiente social que favorece amizades, sensações de pertencimento e reduz o isolamento", diz João.

Ainda hoje a hidroginástica é associada aos idosos por ser um exercício de baixo impacto que fortalece o corpo e a mente, melhora a qualidade de vida, a aptidão física e a socialização. A água diminui o risco de lesões nas articulações e melhora o equilíbrio e a coordenação motora. Além dela, existem outros exercícios que também podem ser feitos pelas pessoas que chegaram nessa fase da vida. "Antes de começar qualquer atividade física, é essencial uma avaliação médica, especialmente para pessoas que já convivem com doenças crônicas", finaliza João Erlacher. Confira!

5 atividades físicas para os idosos

01 Caminhada É a atividade com maior adesão entre os idosos brasileiros (66,5%, segundo dados de 2022 do IBGE). Simples e acessível, ajuda no fortalecimento muscular, melhora a circulação e ainda proporciona momentos de lazer em grupo ou ao ar livre. Karoline afirma que a caminhada ajuda a controlar a pressão arterial e o colesterol. “Trata-se de um exercício aeróbico, acessível, cujo principal benefício é melhorar o desempenho cardiovascular e pulmonar", afirma médica geriatra.



02 Alongamento e ioga Ambas contribuem para a flexibilidade, a postura e o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas. "Além disso, promovem relaxamento, respiração consciente e controle da ansiedade. Aulas de alongamento e ioga complementam muito bem as capacidades físicas", diz João.



03 Bicicleta Pedalar, seja em bicicletas tradicionais ou ergométricas, fortalece a musculatura das pernas, melhora a coordenação motora e auxilia na resistência física. É a segunda atividade mais escolhida entre idosos, com 13,3% de adesão (IBGE, 2022). Karoline ressalta que a atividade melhora a mobilidade e proporciona aumento de massa e força muscular, e, que por serem realizados sob supervisão profissional, podem ser adaptados a diversas condições.



04 Tai Chi Chuan Marcado por movimentos lentos e contínuos, o Tai Chi Chuan auxilia no equilíbrio e na concentração. “Os movimentos envolvem constantes transferências de peso, apoio em uma perna e rotações suaves. Isso fortalece os músculos das pernas, abdômen e região lombar, que são essenciais para a estabilidade e prevenção de quedas”, explica Karoline Fiorotti. Diferente de outros tipos de artes marciais, o Tai Chi Chuan se destaca por ser uma arte marcial “interna”, ou seja, não é uma técnica de luta e combate.



05 Musculação Com acompanhamento profissional, a prática ajuda na preservação da massa muscular, na proteção das articulações e na melhora da densidade óssea, reduzindo riscos de osteoporose. "O uso de aparelhos pode ser seguro para alguns idosos com dificuldade de mobilidade, pois os exercícios podem ser realizados sentados ou deitados. Além de diminuir o risco de acidentes, permitem trabalhar diversos grupamentos musculares", destaca a médica.



Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Guilherme Sillva.

