10 hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

Descubra atitudes simples e eficazes do dia a dia que podem fazer a diferença no cuidado com o cérebro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:33

Pequenos hábitos no dia a dia podem ajudar a proteger o cérebro contra o Alzheimer, preservando as funções cognitivas e a qualidade de vida Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente a memória, o raciocínio, a linguagem e a capacidade de realizar tarefas do dia a dia. Ele ocorre devido à morte de células cerebrais e ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, que comprometem a comunicação entre os neurônios.

Com o avanço da doença, além da perda de memória, também podem surgir alterações no comportamento, na orientação espacial e no julgamento, afetando a autonomia e a qualidade de vida da pessoa. Essa condição atinge não apenas quem é diagnosticado, mas também impacta profundamente a rotina de familiares e cuidadores, exigindo acompanhamento constante e cuidados especializados.

Cresce a busca por informações sobre Alzheimer

Dados da Doctoralia, plataforma que conecta pacientes à profissionais de saúde, mostram que o interesse pelo tema tem crescido de forma expressiva. Só em 2024, foram registradas 23.655 buscas pelo termo “Alzheimer” na plataforma. Entre janeiro e maio de 2025, foram realizadas 10.709 buscas.

Na seção “Pergunte ao Especialista”, o salto foi ainda maior: enquanto em todo o ano de 2024 houve 14 questões enviadas por usuários sobre a doença, apenas no primeiro semestre de 2025 foram 72 perguntas — cinco vezes mais do que no ano anterior inteiro.

Estágios do Alzheimer

O Alzheimer trata-se de uma condição neurodegenerativa progressiva, que evolui em diferentes fases — cada uma com seus próprios desafios. De acordo com a neurologista Carolina Alvarez, reconhecer os estágios do Alzheimer ajuda a planejar o cuidado, garantindo apoio emocional, médico e social em cada fase da doença.

Veja as características dos estágios do Alzheimer:

Inicial: os sintomas costumam ser sutis, como esquecimentos de fatos recentes, dificuldade para encontrar palavras e pequenas alterações de humor. Muitas vezes os sinais passam despercebidos;

Intermediário: a perda de memória se torna mais evidente, surgem dificuldades para realizar tarefas cotidianas, confusão sobre tempo e lugar, além de mudanças comportamentais mais marcantes;

Avançado: há dependência quase total de cuidados, dificuldade para se comunicar, perda de reconhecimento de pessoas próximas e limitações físicas importantes.

“O Alzheimer vai muito além da perda de memória. Existem aspectos importantes que nem todo mundo conhece, como as alterações de humor, com irritabilidade e apatia, e até mudanças de comportamento podem surgir nos estágios iniciais”, alerta a médica.

Fatores de risco para o Alzheimer

Carolina Alvarez alerta que o estilo de vida conta muito, como noites mal dormidas, sedentarismo e isolamento social aumentam o risco da doença. Outro fator pouco conhecido são as proteínas tóxicas no cérebro. “No Alzheimer, há o acúmulo de proteínas anormais (como beta-amiloide e tau), que prejudicam a comunicação entre os neurônios”, explica.

Hábitos simples podem contribuir para prevenir o Alzheimer Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

Apesar de ainda não existir cura para o Alzheimer, alguns hábitos de vida saudáveis podem ajudar a retardar ou até prevenir o aparecimento dos sintomas. Esses cuidados contribuem para proteger o funcionamento cerebral e reduzir os riscos de desenvolvimento da doença ao longo dos anos. Veja a seguir!

1. Pratique atividades físicas

Caminhadas, natação, bicicleta ou musculação ajudam a melhorar a circulação, a oxigenação e a saúde dos neurônios.

2. Invista em uma alimentação saudável

Frutas, verduras, legumes, peixes e oleaginosas, aliados ao consumo reduzido de ultraprocessados, contribuem para a proteção do cérebro.

3. Estimule sua mente

Ler, aprender algo novo, fazer palavras-cruzadas ou tocar um instrumento musical fortalecem a chamada reserva cognitiva, que protege contra os danos da doença.

4. Tenha uma vida social ativa

Conversar, participar de grupos e conviver com familiares e amigos ajuda a exercitar diferentes áreas do cérebro.

5. Cuide da saúde do coração

Controlar hipertensão, colesterol, diabetes e obesidade reduz o risco de problemas que afetam diretamente o cérebro.

6. Durma bem

Um sono de qualidade ajuda na recuperação do organismo e na consolidação da memória.

7. Proteja a audição

Tratar a perda auditiva evita isolamento social e mantém o cérebro mais ativo.

8. Evite fumar e modere o álcool

O cigarro e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas estão ligados a maior risco de demência.

9. Gerencie o estresse

Atividades relaxantes, terapia ou meditação são aliadas da saúde mental e cerebral.

10. Fique atento à poluição

Ambientes limpos e bem ventilados reduzem a exposição a substâncias que podem prejudicar os vasos sanguíneos do cérebro.

Atrasando o surgimento dos sintomas da doença

A preparação do cérebro ao longo da vida é um dos fatores mais relevantes para retardar o aparecimento dos sintomas da doença. “Se o indivíduo tiver o cérebro bem-preparado, mesmo que venha a desenvolver Alzheimer, a doença vai demorar mais para se manifestar”, afirma Carolina Alvarez.

A neurologista explica ainda que esse efeito se deve à chamada reserva cognitiva, construída por meio de estudo, leitura, convívio social e atividades intelectuais diversas. “A reserva cognitiva não impede o Alzheimer, mas pode atrasar o início ou suavizar os sintomas”, completa a especialista.

Fique atento aos sinais

Esquecer compromissos de vez em quando não significa Alzheimer. Porém, quando a perda de memória se torna frequente, acompanhada de confusão mental, mudanças de humor e dificuldade em realizar tarefas simples, é fundamental procurar orientação médica.

Por Daniel Rela

