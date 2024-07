Após bariátrica

Abdominoplastia: entenda o que é a cirurgia de Jojo Todynho

O objetivo é melhorar o contorno corporal, especialmente em pacientes que passaram por grandes mudanças de peso ou gravidez, onde a pele e os músculos do abdômen ficam flácidos e distendidos

Jojo Todynho realizou uma abdominoplastia com lipoaspiração após emagrecer mais de 50kg. (Reprodução @Jojotodynho)

Jojo Todynho surgiu em suas redes sociais 12 dias após passar por algumas cirurgias plásticas. A famosa realizou uma abdominoplastia com lipoaspiração após emagrecer mais de 50kg após a cirurgia bariátrica.

Em seu Instagram Stories, Jojo surgiu com um vestido preto bem justinho e mostrou que continua usando cinta. "Boa tarde! Estou de volta. Toda enfaixada. Não tem resultado para mostrar, né, gente? Esse corpinho só irá aparecer no verão, mesmo. Só vou mostrar quando fizer o meu peito", começou ela.

Lipoescultura e abdominoplastia

A abdominoplastia é uma cirurgia que remove o excesso de pele e gordura do abdômen e também restaura músculos, criando um perfil abdominal mais firme. O objetivo principal é melhorar o contorno corporal, especialmente em pacientes que passaram por grandes mudanças de peso ou gravidez, onde a pele e os músculos do abdômen ficam flácidos e distendidos.

O cirurgião plástico Humberto Pinto explica que é comum associar lipoescultura a uma abdominoplastia: "A lipoescultura é um procedimento que esculpe e redefine áreas específicas do corpo e, quando combinada com a abdominoplastia, pode melhorar ainda mais os resultados estéticos, proporcionando um contorno corporal mais harmonioso e proporcional. Essa combinação é frequentemente escolhida por pacientes que desejam uma transformação mais abrangente na região abdominal”, diz.

Segundo o cirurgião plástico da artista, foram usadas tecnologias atuais como a emulsificação da gordura, que é a fragmentação da gordura lipoaspirada para posicioná-la em outra região, isto é a lipoescultura. Além disso, no fim da cirurgia, foi utilizado o Morpheus, que com radiofrequência e microagulhamento na pele ajuda a complementar a retração do tecido e estimular a produção de colágeno.

"Emulsificar gordura refere-se ao uso de tecnologias avançadas, como a lipoaspiração assistida por ultrassom ou laser, para quebrar as células de gordura em uma substância líquida ou semilíquida. Este processo facilita a remoção da gordura durante a cirurgia, tornando o procedimento mais eficiente e menos traumático para o paciente, com potencial para uma recuperação mais rápida e menos dolorosa", esclarece Humberto Pinto.

O pós-operatório

O cirurgião plástico Ariosto Santos diz que a abdominoplastia é indicada para pacientes que, mesmo após perda de peso ou gravidez, apresentam flacidez e excesso de pele na região abdominal. "O objetivo é melhorar a aparência do abdômen e trazer mais bem-estar, saúde e confiança para a paciente".

A combinação de lipoescultura e abdominoplastia é bastante comum, segundo o médico. “Muitos pacientes optam por associar a lipoescultura à abdominoplastia para otimizar os resultados. Enquanto a abdominoplastia cuida do excesso de pele, a lipoescultura ajuda a esculpir e definir outras áreas do corpo, proporcionando uma transformação mais completa", destaca o médico.

Após o procedimento, os cuidados são fundamentais para uma recuperação bem-sucedida. Ariosto orienta que é importante seguir as orientações médicas, que incluem o uso de cinta modeladora, evitar esforços físicos intensos e manter uma alimentação saudável. “As cicatrizes da abdominoplastia, geralmente localizadas na região inferior do abdômen, tendem a ser discretas e ficam menos visíveis com o tempo. O resultado definitivo da abdominoplastia costuma ser atingido após seis meses a um ano, período necessário para que o corpo se adapte completamente às mudanças”, conclui o cirurgião plástico.

Humberto Pinto recomenda o uso de cintas, repouso conforme a resposta do paciente à cirurgia, que pode ser de 30 a 60 dias, uso de medicamentos e a drenagem linfática, que também auxilia no resultado. Como em qualquer cirurgia há as cicatrizes.

"A cicatriz da abdominoplastia geralmente fica posicionada na linha do biquíni, o que permite que ela seja facilmente escondida por roupas íntimas ou de banho. Com o tempo, a cicatriz tende a ficar menos perceptível. No entanto, pode variar dependendo de fatores individuais como a capacidade de cicatrização do paciente, cuidados pós-operatórios e características da pele”, ressalta o médico.

Logo após a cirurgia, é comum haver inchaço e alterações na aparência do abdômen nas semanas seguintes. O inchaço geralmente diminui significativamente nas primeiras semanas, mas pode levar até seis meses para que o resultado se torne mais definido. Durante esse período, o corpo continua a se ajustar e a cicatrizar.

