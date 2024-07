O que é nebulização, procedimento feito por Zé Neto para tratar pneumonia

É um método de tratamento respiratório que administra medicamentos diretamente nas vias aéreas por meio do nebulizador

A nebulização é um método de tratamento respiratório que administra medicamentos diretamente nas vias aéreas por meio do nebulizador. O aparelho transforma a medicação líquida em uma névoa fina que pode ser facilmente inalada pelos pulmões. "O procedimento permite que a medicação de efeito anti-inflamatório e broncodilatador entre em contato com os brônquios, em menor tempo e melhore a respiração. Também serve para umidificar os fluidos e auxiliar na eliminação deles", explica a pneumologista Jessica Polese.

A médica explica que a nebulização pode ser utilizada como auxiliar no tratamento. "Ela pode ser indicada para aliviar os sintomas respiratórios, como a dificuldade de respirar, e para administrar medicamentos broncodilatadores que facilitam a respiração e a expectoração. No entanto, o tratamento principal da pneumonia envolve o uso de antibióticos, repouso, hidratação e, em alguns casos, suplementação de oxigênio".

O que é a pneumonia

Sobre a gravidade da doença, a médica afirma que, na maioria das vezes, a pneumonia pode ser tratada em casa. No entanto, dependendo da idade e do sistema imunológico do paciente, pode ser necessária a internação para um melhor tratamento. "Podemos ter complicações da pneumonia, como líquido no pulmão, e há o risco de a bactéria chegar à corrente sanguínea, provocando doenças em órgãos à distância, como o fígado e os rins", explica.