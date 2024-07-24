O que é pneumonia bacteriana que afetou o cantor Zé Neto?

Zé Neto foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana Crédito: Reprodução @zenetotoscanooficial

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana. A dupla cancelou cinco shows que fariam na última semana de julho, e a agenda só deve ser retomada em agosto.

"Vamos encarar mais uma", afirmou o sertanejo por meio dos stories do Instagram. Esta não é a primeira vez que ele enfrenta uma doença pulmonar. Há cerca de três anos, ele foi diagnosticado com uma doença no pulmão devido ao uso de cigarros eletrônicos.

infecção respiratória que afeta os pulmões e pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos. Quando adquirida na comunidade, a pneumonia é causada na maioria das vezes pela bactéria Streptococcus Pneumoniae (pneumococo), que se instala nos pulmões em situações de baixa imunidade. A pneumologista Jessica Polese explica que a pneumonia é umaque afeta os pulmões e pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos. Quando adquirida na comunidade, a pneumonia é causada na maioria das vezes pela bactéria Streptococcus Pneumoniae (pneumococo), que se instala nos pulmões em situações de baixa imunidade.

Sobre a gravidade da doença, a médica afirma que, na maioria das vezes, a pneumonia pode ser tratada em casa. No entanto, dependendo da idade e do sistema imunológico do paciente, pode ser necessária a internação para um melhor tratamento. "Podemos ter complicações da pneumonia, como líquido no pulmão, e há o risco de a bactéria chegar à corrente sanguínea, provocando doenças em órgãos à distância, como o fígado e os rins", explica.

Ela também menciona que alguns fatores contribuem para a infecção, incluindo a baixa imunidade e fatores ambientais, como a qualidade do ar e a poluição. "Ambientes hospitalares também podem desempenhar um papel importante, especialmente se a pessoa passou por alguma internação, como é o caso do cantor Zé Neto, que já foi internado outras vezes", diz a médica.

Os sintomas da pneumonia bacteriana incluem febre, falta de ar, tosse, dor no peito e secreções amareladas. O tratamento deve ser indicado após a avaliação com um especialista, e são geralmente utilizados antibióticos.

"Também recomendamos repouso, ingestão de líquidos e evitar ambientes frios e com ar-condicionado. Às vezes, é necessário tratar as doenças de base, pois o paciente pode ter outras patologias ou comorbidades, como DPOC, asma ou problemas cardíacos, que podem ser agravados por uma infecção", diz Jéssica Polese.