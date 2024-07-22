7 motivos para incluir verduras na dieta

O consumo de verduras é importante para a saúde Crédito: Shutterstock

Para manter uma alimentação balanceada, é fundamental incluir verduras na dieta. Compostas por folhas, flores, caules, elas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e ajudam a prevenir doenças.

Com uma ampla variedade de sabores e texturas, como alface, espinafre, couve, acelga, rúcula e agrião, elas tornam a alimentação mais diversificada e prazerosa, oferecendo inúmeros benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Fortalecem o sistema imunológico

As vitaminas e minerais encontrados nas verduras desempenham um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. A vitamina C e o zinco, presentes na couve, brócolis e espinafre, por exemplo, são essenciais para a produção e função das células imunológicas, aumentando a capacidade do corpo de combater vírus e bactérias.

“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

2. São ricas em nutrientes

As verduras são uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como vitaminas A e C, ferro e potássio. Esses nutrientes desempenham papéis importantes em várias funções corporais e ajudam a combater os radicais livres que agem no organismo.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Reduzem o risco de doenças crônicas

As verduras ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas devido à sua riqueza em nutrientes essenciais , como vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Consumir regularmente alface, espinafre, couve e rúcula pode ajudar a diminuir a incidência de doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

“Muitos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados mantendo o peso dentro dos valores normais, tendo hábitos alimentares saudáveis e praticando atividades físicas regularmente”, reforça a endocrinologista Jamilly Drago.

4. Promovem a saúde dos ossos

Verduras como espinafre e couve são ricas em cálcio e vitamina K, nutrientes fundamentais para a saúde dos ossos. Além disso, elas também contêm magnésio e outros minerais que contribuem para a densidade óssea.

O espinafre contém vitamina C e betacaroteno, essenciais para a saúde da pele Crédito: Shutterstock

5. Melhoram a saúde da pele

A vitamina C e o betacaroteno, encontrados no espinafre, são essenciais para manter a pele saudável e jovem. A vitamina C é responsável pela produção de colágeno, o que promove a elasticidade e a firmeza da pele, além de possuir propriedades antioxidantes que protegem contra danos dos radicais livres. Por outro lado, o betacaroteno, convertido em vitamina A no organismo, contribui para a renovação celular, mantendo a pele revitalizada.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

6. Ajudam na desintoxicação do corpo

O brócolis e a couve contêm compostos bioativos que apoiam a desintoxicação do fígado, ajudando a eliminar as toxinas do organismo. Além disso, essas verduras promovem a saúde digestiva e fortalecem o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de se livrar de substâncias nocivas.

“Rica em nutrientes como glucosinolatos, essa verdura [a couve] estimula as enzimas hepáticas, contribuindo para a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Além disso, a couve é uma excelente fonte de clorofila, um pigmento vegetal que pode auxiliar na desintoxicação e na purificação […]”, explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

7. Auxiliam a saúde do intestino

As fibras presentes nas verduras desempenham um papel crucial na saúde do intestino, funcionando como prebióticos que alimentam as bactérias benéficas no trato digestivo . Ainda, elas auxiliam no trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e promovendo um sistema digestivo mais saudável.