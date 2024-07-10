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Trocar o arroz branco pelo integral é mesmo vantajoso?

O arroz é um alimento rico em carboidratos, proporcionando boa quantidade de energia ao organismo das pessoas

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2024 às 09:00
Arroz
O arroz é um alimento rico em carboidratos Crédito: Shutterstock
arroz é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, está presente na refeição de pessoas de todo o mundo, além de ser uma importante fonte de energia, um bom fornecedor de proteínas, vitaminas e minerais.
Segundo a nutricionista Raquel Paschoa, da Rede Meridional, o arroz é um alimento rico em carboidratos, proporcionando boa quantidade de energia ao organismo das pessoas.
É comum que muitos associem o arroz integral a dieta, reeducação alimentar, emagrecimento, considerando mais vantajoso o consumo dele do que o do arroz branco. Mas, será que essa associação é realmente verdadeira?
Raquel explica que os dois tipos de arroz têm a mesma quantidade de carboidratos e calorias. A diferença entre o arroz branco e o integral é a quantidade de fibra. Em uma porção de 100 g, o arroz integral tem 1,1 grama a mais que o arroz branco. 
Para a nutricionista uma das vantagens do arroz integral é que ele tem um índice glicêmico um pouco menor, sendo mais benéfico para pessoas diabéticas. “Mas, se pararmos para analisar, 50 g de cenoura ralada vai ter muito mais fibra que a diferença entre esses dois tipos de arroz. Sendo assim, não é vantajoso trocar o arroz branco pelo integral, o mais interessante é adicionar mais salada a sua refeição do que apenas trocar o tipo do arroz”, constatou.

Fonte de energia

Outra diferença entre os dois está no processo de polimento deles. O arroz branco não tem a casca, rica em fibras, e possui um índice glicêmico maior por porção. Por isso, o arroz integral é indicado para pessoas que possuem doenças como a diabetes, por exemplo. "Mas, mesmo para quem tem a doença e não deseja trocar o arroz branco pelo integral, é possível enriquecê-lo, adicionando fibras no preparo ou na composição do prato”, lembrou a especialista. 
Uma vantagem do arroz branco é que ele proporciona uma fonte de energia rápida, então para quem busca ganho de massa muscular é uma boa opção para quem terá um desempenho físico maior.
Raquel avalia que a troca do arroz branco pelo integral não é necessária para todas as pessoas, já que o valor energético é o mesmo entre os dois tipos de arroz. Os nutrientes que são mais abundantes no arroz integral também estão presentes em outros alimentos, principalmente em frutas, legumes e verduras
"Então, nem sempre é necessário abandonar o arroz branco, pois uma dieta colorida e diversificada é capaz de garantir essas mesmas composições que ele não carrega"
Raquel Paschoa - Nutricionista
A especialista afirma que qualquer pessoa que goste, pode comer tanto arroz branco, quanto integral. Mas, claro, sem exageros. Se não gosta do arroz integral, encha o prato de verduras e legumes e coma seu arroz branco sem culpa. “O equilíbrio vai ser sempre o segredo de uma alimentação variada e saudável, além de deixá-la mais prazerosa e facilitar a sua adesão”, finaliza.

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