Nutrientes essenciais: veja 8 benefícios das verduras para a saúde

As verduras são uma parte fundamental de uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo muitos benefícios para a saúde. Com uma ampla variedade de opções disponíveis, desde folhas verdes-escuras, como espinafre e couve, até vegetais crucíferos vibrantes, como o brócolis, esses alimentos são repletos de nutrientes essenciais que promovem o bem-estar.
Confira, a seguir, 8 benefícios das verduras para a saúde.
1. Nutrientes essenciais
As verduras são ricas em uma variedade de vitaminas e minerais, como vitaminas C e K, ácido fólico, potássio e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis vitais em diversas funções do corpo, incluindo a saúde óssea, imunidade e coagulação sanguínea.
2. Fibras alimentares
Muitas verduras são excelentes fontes de fibras alimentares. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.
3. Baixo teor calórico
Verduras são naturalmente baixas em calorias e podem ser ótimas para quem está tentando manter ou perder peso. “Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.
4. Antioxidantes
Muitas verduras são ricas em antioxidantes, substâncias que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo. O consumo regular desses compostos pode ajudar a reduzir o risco de condições crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.
5. Hidratação
Algumas verduras, como pepino e alface, podem contribuir para a hidratação. “Possuem alto teor de água na composição, repondo os líquidos eliminados através da transpiração”, diz a nutricionista Tatiane Melo da Costa.
6. Controla a pressão alta
O alto teor de potássio em muitas verduras, como no espinafre , pode ajudar a reduzir a pressão arterial, promovendo a saúde cardiovascular e diminuindo o risco de hipertensão.
“A hipertensão arterial é uma condição crônica que requer gerenciamento a longo prazo, mesmo quando os sintomas não são aparentes. É importante trabalhar em estreita colaboração com um médico para desenvolver um plano de tratamento adequado e eficaz”, diz o nutrólogo e endocrinologista Ronan Araujo.
7. Saúde ocular
Algumas verduras, como espinafre e couve, são ricas em luteína e zeaxantina, antioxidantes que têm sido associados a um menor risco de degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos.
8. Promove a saúde digestiva
As verduras contêm fibras alimentares e água, essenciais para a saúde do sistema digestivo. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.