Rico em antioxidantes: 5 benefícios do arroz para a saúde

O arroz é uma excelente fonte de carboidratos complexos Crédito: poomsak suwannasilp | Shutterstock

O arroz, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, tem destaque na culinária de muitas culturas. Ele não apenas é uma fonte acessível e versátil de carboidrato, mas também oferece uma série de benefícios para o corpo.

Desde fornecer energia até ajudar a reduzir o mau colesterol, esse grão desempenha um papel vital na manutenção de uma dieta equilibrada e na promoção de uma vida saudável. A seguir, confira 5 vantagens do arroz para a saúde!

1. Suporte à digestão saudável

Quando consumido com moderação, o arroz branco pode ajudar a promover uma digestão saudável. Sua composição leve e rica em fibras o torna facilmente digerível, algo benéfico para pessoas com sensibilidade digestiva ou problemas gastrointestinais.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

2. Alternativa sem glúten

Para aqueles que seguem uma dieta sem glúten devido à intolerância ou à doença celíaca, o arroz é uma excelente alternativa aos grãos que contêm glúten, como trigo, cevada e centeio. O alimento, naturalmente isento de glúten, pode ser incorporado em acompanhamentos simples e pratos principais elaborados.

Isso porque o consumo de glúten pode causar inflamação a pessoas que são intolerantes a essa proteína. “Os sintomas, normalmente, são: intestino preso ou solto, gases, inchaço e sensação de empanzinamento”, explica Daniela de Almeida, nutricionista funcional e esportiva.

3. Fonte de carboidratos complexos

O arroz é uma excelente fonte de carboidratos complexos, essenciais para fornecer energia para quem faz treinos intensos de atividade física e estimular o crescimento muscular. Durante exercícios de resistência e treinamento de força, por exemplo, o corpo utiliza carboidratos como principal fonte de combustível. “Após o término do exercício, há a necessidade da ingestão de carboidratos para a reposição de glicogênio muscular e hepático”, afirma a nutróloga Marcella Garcez.

4. Baixo teor de gordura e colesterol

O arroz, naturalmente livre de gordura saturada e colesterol, é uma opção para aqueles em busca de uma dieta mais saudável. “Temos dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O primeiro seria o que chamamos de colesterol ‘bom’ e requer um nível mais elevado no organismo, enquanto o segundo é o oposto. Ou seja, são dois lados da mesma moeda, que devem estar equilibrados”, explica a médica Julia Machline Carrion, co-founder da epHealth.

5. Rico em antioxidantes