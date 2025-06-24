Fazer cardio em jejum é bom para emagrecer? Especialistas esclarecem

Fazer cardio em jejum precisa de orientação Crédito: Shutterstock

Muitas pessoas adotam o hábito de fazer cardio em jejum na busca por emagrecimento, seja pela preferência por treinar logo pela manhã, por não gostar da sensação de ter comida no estômago durante o treino ou pela influência das redes sociais no mundo fitness. Mas será que essa prática realmente funciona no processo de perda de peso?

Segundo o educador físico Daniel Fitaroni, da Rede Wellness, fazer o cardio em jejum não é para todo mundo. "Pessoas com hipoglicemia, diabetes e distúrbios alimentares, por exemplo, não devem adotar essa prática. Grávidas e lactantes também devem evitar.", reforçou.

O profissional conta que muitas pessoas relatam melhora na perda de gordura , mas isso depende de muitos fatores — como o tipo de treino, o tempo de jejum e o preparo do corpo para isso.

O nutricionista Julio Augusto explica que o cardio em jejum, geralmente realizado pela manhã, após 8 e 12 horas de jejum noturno, é uma estratégia popular entre praticantes de atividade física com o objetivo de aumentar a queima de gordura corporal. A justificativa mais comum para treinar em jejum é que, com os níveis de glicose mais baixos, o corpo passa a queimar gordura como fonte de energia. "No entanto, nem sempre essa estratégia é eficaz. O emagrecimento verdadeiro está ligado ao déficit calórico — ou seja, gastar mais calorias do que se consome", diz.

Ele conta que o treino em jejum tem como objetivo aumentar a oxidação de gordura, promover adaptações metabólicas e melhorar a eficiência energética. "Mas sua eficácia depende do contexto nutricional, intensidade do exercício e da individualidade biológica", conta o nutricionista.

O profissional alerta que treinar em jejum de forma frequente e sem orientação pode causar perda de massa muscular, fadiga crônica e desequilíbrios metabólicos.

É preciso ter equilíbrio nutricional, ingestão adequada de nutrientes e manter um déficit calórico controlado Julio Augusto - Nutricionista

Não é qualquer pessoa que pode fazer treino em jejum. Embora seja seguro para muitas pessoas saudáveis, existem riscos e possíveis efeitos colaterais como tontura, fraqueza e dor de cabeça. "Diabéticos, pessoas com transtornos alimentares, gestantes e lactantes, pessoas com pressão baixa ou histórico de desmaios e indivíduos em uso de medicamentos hipoglicemiantes devem evitar a prática".

Déficit de nutrientes

Para a personal trainer Brenda Vencioneck, não adianta só jejuar . "Ficar longos períodos de jejum sem a orientação de um profissional pode gerar perda de massa muscular, efeito rebote (ganho de peso ainda maior após um período de perda) e compulsões".

É importante frisar que alguns sinais de alerta precisam ser levados em conta. Tontura, enjoo, baixa energia, visão turva, dor de cabeça e tremores são alguns dos sinais de que a prática pode não estar funcionando tão bem. A longo prazo, o jejum feito de maneira incorreta pode causar déficit de nutrientes e até alterações hormonais.

O desempenho físico varia de pessoa para pessoa, e por isso, o acompanhamento profissional é essencial. Enquanto em atividades leves o jejum pode ser tolerado, em treinos mais intensos ele pode comprometer o rendimento e até provocar riscos. No fim das contas, o que funciona para uns pode ser prejudicial para outros — e quando o assunto é saúde, individualidade e orientação são palavras-chave.

Brenda Vencioneck diz que o jejum não faz milagre sozinho Crédito: Acervo pessoal

O emagrecimento saudável precisa ser planejado, com treino, alimentação e descanso Brenda Vencioneck - Educadora física