RicarNaro e PazoLula: cidades do ES que não votaram no mesmo grupo político

As disputas para o governo do Espírito Santo e a Presidência da República são separadas, mas é de se esperar que o eleitor faça a sua escolha para cada um dos cargos levando em consideração as alianças e apoios entre os candidatos. No entanto, nem sempre é assim. No primeiro turno de votação no Estado, combinações de candidaturas fugiram a essa lógica, resultando no voto RicarNaro e PazoLula.





Os municípios de São Mateus e Boa Esperança, por exemplo, deram vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral pela reeleição. Ele tinha como candidato ao governo do Espírito Santo o deputado federal Helder Salomão (PT). Contudo, não foi o parlamentar quem ganhou nessas duas cidades. A maioria dos eleitores optou por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), principal oponente do presidente. Temos, então, o PazoLula.





Agora, apesar do apoio de Flávio a Pazolini, formalizado na coligação PL e Republicanos, em 17 cidades capixabas, como Alegre, Laranja da Terra e Piúma, eleitores que desejam o senador na presidência decidiram votar no governador Ricardo Ferraço (MDB), que é candidato à reeleição. Assim, saiu o voto RicarNaro.





O emedebista, que optou por não declarar voto a nenhum dos candidatos à Presidência, tentando evitar a nacionalização da disputa, também garantiu votos em 13 municípios onde Lula saiu vitorioso, a exemplo de Pedro Canário e Montanha.