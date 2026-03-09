Endocrinologista aponta suplementos essenciais para tireoide

O iodo é o principal componente estrutural dos hormônios da tireoide. Sem iodo suficiente, a glândula não consegue produzir T3 e T4 adequadamente. A deficiência desse nutriente é uma das principais causas de distúrbios tireoidianos no mundo.

O selênio participa da conversão do hormônio T4 em T3, que é a forma biologicamente ativa no organismo. O selênio também exerce ação antioxidante, protegendo a glândula contra processos inflamatórios.

O zinco contribui para a síntese hormonal e para a regulação do metabolismo tireoidiano. Baixos níveis de zinco podem interferir na produção e ação dos hormônios da tireoide.

O ferro é importante para a atividade da enzima tireoperoxidase, essencial na produção dos hormônios tireoidianos. A deficiência de ferro pode prejudicar a função da glândula, especialmente em mulheres em idade fértil.

