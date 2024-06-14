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Creme para mãos: 10 opções para hidratar e cuidar da pele

A hidratação das mãos deve fazer parte da rotina diária e realizada, pelo menos, uma vez ao dia

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 09:00
creme para as mãos
Uma seleção de cremes para usar nas mãos Crédito: Divulgação
Você já aderiu ao skincare, faz uso de protetor solar todos os dias para o rosto e o colo. Mas, e das mãos, você se lembra de cuidar? Pois saiba que elas também sofrem com os efeitos do sol e fatores externos, como a poluição, que causam ressecamento e envelhecimento.
A dermatologista Juliana Drumond diz que a hidratação das mãos deve fazer parte da rotina diária e realizada, pelo menos, uma vez ao dia. E para quem tem o costume de lavar muito as mãos e até fazer o uso de álcool, essa frequência deve ser ainda maior.

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"No dia a dia temos contato com várias substâncias que agridem a pele e causam o ressecamento, principalmente, do dorso das mãos. Por isso, o ideal é que essa região esteja sempre hidratada para se recuperar, evitar o desconforto e até o risco maior de desenvolver alergias, lesões e doenças", diz. 
A médica esclarece que os cremes para as mãos agem de diferentes maneiras. Alguns hidratam, outros agem apenas como barreira para os agentes externos. Por isso, é interessante escolher um produto que tenha essas duas combinações de tratamento em suas fórmulas. Confira a seleção de produtos. 

Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca

Creme para as mãos
O  produto tem rápida absorção e fácil aplicação Crédito: Creme para as mãos
A formulação do creme conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos poderosos (abacate, coco, girassol, argan, linho, macadâmia e oliva). Além do alto poder destes ativos, que mantêm as mãos hidratadas por 24 horas, o produto tem rápida absorção, fácil aplicação, textura leve e garante o cuidado redobrado ao prevenir contra o envelhecimento precoce, graças ao FPS 15.

Ureadin Manos, a Isdin

Creme para as mãos
Ele possui o efeito filme protetor Crédito: Creme para as mãos
Creme reparador para a hidratação e a proteção das mãos. Ele possui o efeito filme protetor. Diminui a aspereza, o ressecamento e o espessamento. Promete resultados visíveis após três dias.

Creme para Mãos Satsuma, da The Body Shop

Creme para as mãos
O creme é absorvido rapidamente pela pele, Crédito: Creme para as mãos
É enriquecido com óleo de babaçu obtido, deixando as mãos suaves e hidratadas com um perfume doce e cítrico. Com 96% de ingredientes de origem natural, incluindo óleo de amêndoas doces, manteiga de karité e extrato de Satsuma, este creme é absorvido rapidamente pela pele, proporcionando até 48 horas de hidratação.

Atoderm Cuidado Reparador Calmante, da Bioderma

Creme de mãos
Mantém a pele hidratada por até 24 horas Crédito: Divulgação
Hidrata, nutre e repara intensamente, proporcionando sensação de conforto e suavidade. Traz um cuidado especial para mãos ressecadas e unhas fragilizadas, mantendo a pele hidratada por até 24 horas, além de ajudar a reparação da pele em 96%. Sua fórmula conta com ativos, como Vitamina C Glicosada, Vitamina E e Niacinamida que promovem um efeito de luva, formando um filme protetor de longa duração para manter a pele hidratada e protegida. 

Calming Body Cream, da Creamy

Creme para as mãos
Sua fórmula leve e de rápida absorção conta com o exclusivo Hypskin Crédito: Creme para as mãos
É uma loção hidratante corporal desenvolvida para todos os tipos de pele, especialmente as peles secas, ressecadas e sensíveis. Sua fórmula leve e de rápida absorção conta com o exclusivo Hypskin, além de pantenol, alantoína, proteínas vegetais, extratos de aloe vera e camomila, que juntos contribuem para acalmar, reparar e fortalecer a pele, deixando-a mais radiante e macia. Oferece hidratação imediata e prolongada de até 24h.

Creme para Mãos Terrapeutics Lavanda, da Granado

Creme para as mãos
O extrato natural de lavanda possui ação relaxante Crédito: Creme para as mãos
Enriquecido com óleos naturais de açaí, arroz e maracujá, que possuem propriedades antioxidante, protetora e nutritiva da pele. O extrato natural de lavanda possui ação relaxante. A fórmula é de rápida absorção.

Rouge Luxe Essentielle, da O.U.i

Creme para mão
Possui  nutrientes que vão envolver a sua pele Crédito: Divulgação
Tem a fragrância que combina notas de Cereja Negra a nuances licorosas de Rum. É o hidratante para as mãos com nutrientes que vão envolver a sua pele e suavizar as cutículas, criando um conforto absoluto.

Creme de Mãos Karité, da L'Occitane en Provence

Creme para as mãos
O creme possui uma textura supercremosa Crédito: Creme para as mãos
Enriquecido com 20% de Manteiga de Karité orgânica, ele possui uma textura supercremosa que penetra rapidamente para proteger, nutrir e hidratar as mãos. Mel, extrato de amêndoa e óleo de coco são misturados com manteiga de karité para criar esta fórmula extremamente eficaz. 

Creme Instance Cereja e Amêndoas, da Eudora

Creme para mão
Deixa a sua mão macia, perfumada e hidratada. Crédito: Divulgação
A combinação da cereja com a cremosidade das amêndoas traz uma fragrância floriental adocicada e envolvente para uma pele perfumada e desodorizada, além de oferecer secagem rápida que não pesa na pele e nem gruda. Deixa a sua mão macia, perfumada e hidratada. 

Satin Hands, da Mary Kay

Creme para mão
O produto possui uma delicada essência de chá branco e citrus. Crédito: Divulgação
É formulado para manter a hidratação da pele por 24 horas. Como principal ingrediente, a poderosa manteiga de karité, que proporciona uma sensação de maciez, deixando as mãos suaves e hidratadas, mesmo após lavá-las. O produto possui uma delicada essência de chá branco e citrus.

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