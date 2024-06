Lançamentos do mês: 15 novidades de beleza para conhecer em junho

Make B. BB Sense, de O Boticário

Conta com uma tecnologia exclusiva, de pigmentos inteligentes que, ao entrarem em contato com a pele, revelam as tonalidades por meio do toque. São quatro produtos que atendem a uma régua proprietária com 24 cores, de acordo com a diversidade de tons da população brasileira, sem esbranquiçar e acinzentar em peles mais retintas ou amarelar nas mais claras. Com acabamento matte, textura leve e aveludada, ele conta ainda com alpha bisabolol, ácido hialurônico e FPS 40, resultando em uma solução hidratante, que tem também ação anti-inflamatória e antioxidante, prevenindo sinais e reduzindo poros e linhas de expressão.