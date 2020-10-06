Como deixar as mãos hidratadas após uso excessivo de álcool em gel

O uso frequente de álcool em gel e sabão para higienizar as mãos pode deixá-las ressecadas Crédito: Cottonbro/Pexels

Durante a pandemia da Covid-19, o hábito de higienizar as mãos frequentemente com álcool em gel e sabão se tornou algo obrigatório para evitar a transmissão da doença. Com isso, muitas pessoas perceberam um ressecamento da pele pelo excessivo uso dos produtos de higiene.

Para evitar essa condição, os hidratantes para as mãos ajudam a mantê-las hidratadas e com um toque suave, sem o incômodo da aspereza e ressecamento. E, para ajudar nesses cuidados, a Santa Lúcia disponibiliza nas suas lojas três produtos especiais para essas situações.

O primeiro deles é o Bepantol toque seco, um hidratante oil free que contém alta concentração de dexpantenol, que auxilia no processo de hidratação intensa e regeneração profunda da pele. O produto pode ser encontrado na rede no valor de R$22,99.

A Santa Lúcia oferece também o Cerave para mãos, que hidrata com ácido hialurônico, acalma a pele com niacinamida e repõe a barreira natural da pele com três ceramidas essenciais.

Esse creme para as mãos sem perfume também contém dimeticona, que protege a pele, e a fórmula resistente à água, não oleosa, de rápida absorção e sem irritação. Possui tecnologia patenteada de Liberação MVE para nutrição 24 horas, que restaura e mantém a pele suave e macia, descreve a analista de marketing da Santa Lúcia, Marcella Maciel.

O produto pode ser encontrado na rede Santa Lúcia por R$51,99.

Os hidratantes para as mãos ajudam a mantê-las com um toque suave Crédito: Divulgação/Santa Lúcia

Outro item que auxilia na hidratação é o Creme para Mãos 3 em 1 Reparação Nivea 75g. A reparação com dexpanthenol proporciona o cuidado intensivo para as mãos em 3 dimensões: antirressecamento, reparação da pele e hidratação 24h. O produto está disponível na farmácia por R$12,99.