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Para arrasar

Beleza campeã! 7 produtos para fazer o delineado de Rebeca Andrade

Assim como a ginasta brasileira, você está livre quando o assunto é qual cor escolher para o delineador que vai virar protagonista da sua make

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 19:31

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 ago 2024 às 19:31
Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica Artística feminino. Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral.
Rebeca Andrade: ginasta também faz sucesso com a maquiagem Crédito: Luiza Moraes/COB
Uma coisa é fato: além de saltos e execuções perfeitas da ginástica artística que nos fazem vibrar, há um detalhe que não tem passado despercebido no universo da beleza: as maquiagens das atletas! Entre elas, Rebeca Andrade, que é embaixadora da Vult e sempre teve uma conexão bem forte com a maquiagem.
Para a ginasta, a maquiagem é uma forma de expressão e de confiança. "A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade", comenta a atleta.
Quando o assunto é delineado, o traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, o roxo, o azul ou o verde-escuro. A dica principal é praticar bastante.
Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas. Com a prática, se divirta com os desenhos, as cores e abuse da criatividade.
Em suas últimas apresentações, Rebeca entregou talento tanto nos aparelhos, quanto na make! A atleta apostou em delineados gráficos, coloridos, com brilho e muito gloss nos lábios. Para inspirar uma make campeã, selecionamos alguns produtos para torcer com muito estilo pela nossa atleta.

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Delineados
Uma seleção de produtos para fazer o delineado perfeito Crédito: Divulgação
  1. Lapiseira Delineadora Fun Azul Radiante, da Vult. Preço: R$ 16,99

  2. Delineador Líquido Em Caneta à Prova d’Água, da Mary Kay. Preço: R$ 64,90 (COMPRE AQUI)

  3. Delineador Retrátil para os Olhos Color Trend, da Avon. Preço: R$ 20,00 (COMPRE AQUI)

  4. Delineador Líquido Preto, da Ruby Rose. Preço: R$ 19,90 (COMPRE AQUI)

  5. Lapiseira Delineadora Vermelha Guaraná Antarctica, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 21,45 (COMPRE AQUI)

  6. Caneta Delineadora Glam, de Eudora. Preço: R$ 49,99 (COMPRE AQUI)

  7. Lapiseira Retrátil Para Olhos New Wave, da Contém 1g. Preço: R$ 28,99 (COMPRE AQUI)

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