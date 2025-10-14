5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

Para manter os cabelos saudáveis, também é necessária uma rotina de bons hábitos que envolva o corpo e a menteCrédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock
Quando falamos sobre cabelo saudável, é importante considerar o papel dos bons hábitos, além dos cuidados externos. O equilíbrio do corpo e da mente também reflete diretamente nos fios. Fatores como alimentação, desequilíbrio hormonal e, claro, os procedimentos químicos, podem enfraquecer a fibra capilar e comprometer sua vitalidade.
Para entender melhor essas influências, a dermatologista e especialista em medicina capilar Dra. Ingrid Campos e o cabeleireiro e embaixador global da Keune Haircosmetics, Tiago Aprigio, destacam cinco fatores que podem impactar a saúde dos cabelos e compartilham dicas valiosas para mantê-los mais fortes e bonitos. Confira!
1. Ansiedade e estresse
Segundo a Dra. Ingrid Campos, a ansiedade age como um “vilão silencioso”, liberando hormônios como o cortisol — que aceleram os folículos para a fase de queda (telógeno), geralmente de 2 a 3 meses após o gatilho emocional. Esse efeito, no entanto, pode se manifestar de formas diferentes em homens e mulheres:
Homens: a queda está geralmente ligada à sensibilidade hereditária dos folículos ao DHT — hormônio derivado da testosterona —, resultando em afinamento progressivo em áreas como coroa, têmporas e linha frontal;
Mulheres: o impacto tende a ser difuso e gradual, com redução da densidade ao longo da linha central do couro cabeludo.
Além disso, estudos mostram que o estresse emocional crônico pode desencadear condições como alopecia areata — quando o sistema imune ataca os folículos capilares — ou eflúvio telógeno, caracterizado por uma queda generalizada dos fios.
“Além da perda capilar, a ansiedade pode reduzir a absorção de nutrientes essenciais e aumentar a produção de radicais livres, impactando também a melanina e favorecendo alterações na cor do cabelo”, explica a médica.
2. Falta de atenção ao couro cabeludo
Muitas pessoas cuidam dos fios, mas esquecem de dar a devida atenção ao couro cabeludo. Disfunções como excesso de oleosidade, descamação e outras inflamações precisam ser tratadas de forma específica para o cabelo poder crescer de forma forte e saudável.
“Na prática do dia a dia no salão, consigo perceber como a escolha do produto adequado transforma o tratamento. Muitas vezes, o que parece apenas um cuidado simples em casa faz toda a diferença na recuperação dos fios, porque cria consistência no resultado”, afirma Tiago Aprigio.
Após escolher um shampoo adequado, é importante ficar atento também ao uso de condicionadores e máscaras. “Eles são essenciais para manter o cabelo hidratado , mas devem ser aplicados apenas no comprimento e nas pontas. Aplicar esses produtos diretamente na raiz pode causar acúmulo, aumentar a oleosidade e deixar os fios pesados. A regra é simples: evite sobrecarregar o couro cabeludo e aposte em fórmulas mais leves e adequadas ao seu tipo de cabelo”, complementa o especialista.
As alterações hormonais também podem contribuir para a queda de cabelo e precisam ser acompanhadas por um médicoCrédito: Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
3. Hormônios
As alterações hormonais também têm forte influência na saúde capilar. Quadros como pós-parto, menopausa ou disfunções da tireoide podem modificar o ciclo dos fios, favorecendo a queda temporária ou alterações na textura. O acompanhamento médico é fundamental nesses casos para identificar a causa e tratar de forma direcionada.
”A maioria das pessoas não sabem, mas os hormônios desempenham um papel fundamental na saúde dos fios, e desequilíbrios podem impactar em diversos fatores, como a queda, oleosidade e brilho ”, afirma a dermatologista.
4. Químicas e excesso de calor
Durante as fases em que os fios estão mais frágeis, é essencial dar uma pausa em químicas agressivas como alisamentos, descolorações e colorações muito frequentes. Esses tipos de processos podem intensificar a quebra e a queda.
“O ideal é optar por intervalos maiores entre as transformações e priorizar tratamentos fortalecedores até que o cabelo recupere sua saúde. E não podemos nos esquecer: o uso de ferramentas de calor deve ser acompanhado sempre por protetor térmico, que cria uma barreira de proteção e ajuda a reduzir os danos”, reforça Tiago Aprigio.
5. Alimentação inadequada
Além dos cuidados tópicos, é essencial olhar para dentro. Para a Dra. Ingrid Campos, uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B, somada à prática de exercícios físicos e momentos de relaxamento, pode fazer toda a diferença na saúde capilar.
“No consultório, sempre oriento meus pacientes que a dieta e o estilo de vida são pilares fundamentais contra o estresse. Deficiências em nutrientes aceleram a queda capilar, enquanto uma alimentação equilibrada ajuda a manter o ciclo de crescimento anágeno (fase ativa)”, conclui. Combinando bons hábitos de vida e produtos específicos, é possível minimizar os impactos da ansiedade nos fios e recuperar a saúde capilar.
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