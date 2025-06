Baixa umidade

Como lavar o cabelo no frio? Veja dicas essenciais para ter fios saudáveis

Cabelos ressecados ou quebradiços, maior produção de oleosidade ou coceira e descamação do couro cabeludo são algumas das condições que podem acometer os fios

Ventos frios podem contribuir para o ressecamento dos fios Crédito: Shutterstock

Os cuidados com os cabelos devem ser redobrados no inverno. Isso porque, seguindo a tendência do nosso organismo, as madeixas também ficam mais fragilizadas com o clima. Cabelos ressecados ou quebradiços, maior produção de oleosidade ou coceira e descamação do couro cabeludo são algumas das condições que podem acometer os fios. >

A estação apresenta desafios para todos os tipos e texturas de cabelo. A baixa umidade e o frio, por exemplo, contribuem para a desidratação do couro cabeludo e colaboram com a queda e opacidade dos fios.>

A tricologista Cristal Bastos diz que durante o inverno, é comum observar um aumento da oleosidade no couro cabeludo associado ao ressecamento dos fios. "A redução da frequência de lavagens, somada ao uso de água quente, favorece a obstrução dos folículos, a proliferação de microrganismos e o agravamento de quadros como dermatite seborreica, coceira, descamação e até queda capilar". Ao mesmo tempo, o ar mais seco e a menor umidade comprometem a hidratação natural dos fios, que perdem brilho, elasticidade e ficam mais suscetíveis à quebra.

Segundo a tricologista, é comum diminuir a frequência de lavagem dos cabelos nesse período, além de intensificar o uso de água quente. “Esses dois fatores podem influenciar diretamente na saúde do couro cabeludo, com o acúmulo de oleosidade, suor e resíduos”, afirmou. O clima mais seco e os ventos frios podem contribuir para o ressecamento dos fios, deixando-os mais frágeis, quebradiços e com frizz.>

Embora seja tentador tomar aquele banho longo no frio, é importante frisar que a água muito quente compromete a barreira natural do couro cabeludo, estimulando a produção de sebo. Para os fios, o calor excessivo abre as cutículas, favorecendo o ressecamento e a opacidade. Por isso, utilizar jatos mornos e frios na lavagem preserva o brilho e a hidratação. >

Veja algumas dicas Evite lavar o cabelo com água quente Mantenha as lavagens e invista na hidratação Evite dormir com cabelos molhados

Use protetor térmico Transforme a rotina em um ritual de bem-estar

O ideal é optar por produtos específicos para o equilíbrio do couro cabeludo e promover uma rotina de hidratação e nutrição para os fios são passos importantes. "Proteger os cabelos ao usar o secador, evitar o abafamento prolongado com gorros e chapéus e investir em fórmulas que respeitam a microbiota cutânea ajuda a prevenir desequilíbrios", diz Cristal. >

A tricologista Cristal Bastos dá dicas para cuidar dos cabelos Crédito: Divulgação

A água muito quente remove a barreira lipídica protetora do couro cabeludo, desencadeando desequilíbrios como aumento da oleosidade, sensibilidade, coceira e descamação Cristal Bastos Tricologista

Lavagem dos fios

A dermatologista Emilly Neves conta que dormir com o cabelo molhado aumenta o crescimento de fungos e pode intensificar a dermatite seborreica, também conhecida como seborreia ou caspa. "A doença de pele inflamatória crônica pode causar descamação, vermelhidão e coceira, principalmente no couro cabeludo, rosto, orelhas e tórax". >

A médica diz que é essencial manter a lavagem dos fios nos dias mais frios. O acúmulo de oleosidade e resíduos pode induzir coceira, descamação e queda capilar. A dica é investir na hidratação do cabelo, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. A dermatologista ressalta que a saúde capilar também depende da hidratação dos fios e do corpo. Lembre-se de manter uma boa ingestão de água.>

A dermatologista Emilly Neves explica os cuidados com o cabelo no frio Crédito: Divulgação

O ar frio e seco rouba a umidade dos fios e a hidratação regular mantém o cabelo maleável, brilhante e menos propenso à quebra Emilly Neves Dermatologista

Se você é do time que não dispensa chapinha ou secador, é importante investir em protetores térmicos. Eles auxiliam na proteção dos fios e tem ação antifrizz. Se puder, abra mão das fontes de calor, elas potenzializam o ressecamento e quebra dos fios. >

No inverno, os aliados da saúde capilar são aqueles que equilibram, protegem e regeneram. Cristal Bastos diz que para o couro cabeludo, óleos essenciais como tea tree, lavanda e alecrim (em bases seguras) ajudam a controlar oleosidade e preservar a microbiota. Tônicos com ação anti-inflamatória e estimulante também são bem-vindos. "Para os fios, máscaras ricas em antioxidantes, lipídeos vegetais e ativos como pantenol, ceramidas e aminoácidos são fundamentais para restaurar o brilho, a maciez e a resistência". O uso de protetor térmico torna-se indispensável, e tratamentos profissionais com ativos nobres e tecnologia — como blends botânicos, laserterapia e vapor de ozônio — garantem um cuidado mais profundo e eficaz.>

