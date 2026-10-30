Dia do Humor: artistas LGBT+ capixabas fazem do riso uma forma de resistência

Quem não gosta de dar boas risadas com um show de stand-up? Histórias inusitadas, situações do cotidiano nas quais todo mundo se reconhece, acontecimentos absurdos e interações inesperadas com a plateia são alguns dos ingredientes que fazem o humor conquistar o público. Mas, quando a piada ultrapassa os limites e reforça preconceitos, especialmente contra a comunidade LGBTQIAPN+, onde fica a linha entre a comédia e a discriminação?





A discussão ganha espaço nesta sexta-feira (30), quando é celebrado o Dia do Humor, data criada em 2021 em homenagem ao aniversário do humorista Paulo Gustavo, que faria aniversário em 30 de outubro. Além de celebrar o poder do riso, a ocasião também convida à reflexão sobre os limites da comédia: até que ponto fazer rir pode justificar piadas que reproduzem estereótipos e preconceitos?





Como forma de resistência, diversos shows protagonizados por pessoas queer surgiram em todo país para ressignificar o que é o humor - inclusive no ES. O “Rindo com Orgulho” surgiu em junho de 2025, como forma de celebração no Mês do Orgulho, e que em suas duas edições foram feitas pelos artistas Angela Jackson (drag queen), Ton Nascimento (homem gay) e Leila Soul (mulher pansexual).





Em entrevista ao HZ, os três humoristas comentaram sobre a cena capixaba do humor e os desafios de ser LGBT+ em um meio que a maioria ainda entende preconceitos como piada.