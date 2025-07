Reparação intensa

Ácido no cabelo? Veja os tipos e os benefícios nos cuidados capilares

Longe de agredir os fios, esses ativos se destacam por sua leveza molecular e alta afinidade com a estrutura capilar, o que permite uma penetração profunda nas camadas do cabelo

Publicado em 7 de julho de 2025 às 15:18

Eles atuam de forma profunda, regenerando a estrutura interna da fibra Crédito: Shutterstock/ Alliance Images

Tradicionalmente ligados ao universo do skincare, os ácidos têm conquistado espaço também na rotina de cuidados capilares. Longe de agredir os fios, como muitos ainda acreditam, esses ativos se destacam por sua leveza molecular e alta afinidade com a estrutura capilar, o que permite uma penetração profunda nas camadas do cabelo. O resultado é um tratamento eficaz e duradouro, capaz de promover nutrição intensa, reparação de danos, controle do frizz, alinhamento da fibra e maior absorção de nutrientes, especialmente em fios ressecados e fragilizados.>

“Os ácidos são moléculas extremamente versáteis. Nos cabelos, eles atuam de forma profunda, regenerando a estrutura interna da fibra e oferecendo resultados duradouros”, explica Poppy Fischer, Diretora da Categoria Cabelos de Eudora Siàge.>

O segredo está na estrutura química desses ativos. Com baixo peso molecular e alta afinidade com a queratina capilar, os ácidos conseguem penetrar até o córtex do fio, promovendo reparação intensa de dentro para fora. Além disso, atuam como reguladores de pH, selando as cutículas e potencializando o brilho e a maciez dos cabelos. Apesar dos avanços na formulação de cosméticos capilares, ainda existem muitos tabus em torno do uso de ácidos nos fios.>

“Por serem tradicionalmente associados a tratamentos esfoliantes ou potentes no skincare, muitas pessoas acreditam que esses ativos possam agredir, ressecar ou até enfraquecer o cabelo. No entanto, quando utilizados nas concentrações corretas e combinados com tecnologias inteligentes, os ácidos atuam de forma altamente benéfica, tratando profundamente sem comprometer a saúde dos fios. Hoje, já se sabe que eles podem até fortalecer a estrutura capilar, ajudando a reconstruir pontes internas e proteger contra danos externos. Tudo isso com segurança e eficácia”, conta Poppy.>

Os ácidos mais utilizados Ácido Lático: regula o pH, melhora a maleabilidade dos fios, reduz o frizz e promove selagem das cutículas. Ácido Cítrico: ajuda a equilibrar o pH do couro cabeludo e a restaurar a camada cuticular dos fios, contribuindo para mais brilho e resistência. Ácido Glicólico: esse ácido ajuda a suavizar a textura e melhorar a absorção de outros ativos. Ácido Hialurônico: promove hidratação profunda e retenção de umidade na fibra capilar, ideal para fios porosos e desidratados. Ácido Itacônico: menos comum, mas altamente promissor, reconstrói as pontes capilares, ajudando a recuperar elasticidade e resistência.



Cada ativo possui propriedades e concentrações específicas que, quando não utilizadas corretamente, podem comprometer a saúde dos fios. Por isso, é fundamental escolher produtos desenvolvidos por marcas confiáveis, com tecnologia avançada e testes de eficácia comprovada, garantindo resultados seguros e eficazes dentro da proposta de tratamento. “Os ácidos aplicados nos cabelos são cuidadosamente formulados para uso capilar e não devem, em hipótese alguma, ser substituídos por versões indicadas para a pele”, finaliza Fischer. >

Veja 7 produtos com ácidos

Seleção de produtos para cuidar dos cabelos Crédito: Arte A Gazeta

Creme Para Pentear SOS Cachos Ácido Hialurônico, da Salon Line. Proporciona hidratação preenchedora, ultradesembaraço, controle de frizz, cachos definidos, cabelos macios e com brilho intenso. (COMPRE AQUI)



Máscara de Tratamento Hialurônico PowerMax, da Novex. Oferece um tratamento completo para cabelos enfraquecidos e quebradiços, combinando tecnologia de ponta com alto poder de recuperação. O ativo age profundamente na fibra capilar, preenchendo falhas, restaurando a densidade e devolvendo elasticidade, brilho e maciez.



Tratamento Pré-Shampoo Bond Repair, de Elseve. Com 18% de Ácido Cítrico, ele age antes da lavagem, quando a fibra capilar está mais permeável, penetrando profundamente até o córtex para restaurar as ligações internas quebradas. O resultado são fios visivelmente mais fortes, brilhantes e saudáveis desde o primeiro uso. (COMPRE AQUI)



Condicionador Hidratante Food for Soft, da Matrix. Entrega hidratação, maciez, brilho e toque suave aos fios. Conta com infusão de Óleo de Abacate e Ácido Hialurônico, que repõe a hidratação em cabelos secos e quebradiços, deixando o cabelo hidratado e macio, com acabamento suave e brilho extra, sem frizz e menos porosos. (COMPRE AQUI)



Condicionador Glicólico, da Skala. Conta com Ácido Glicólico vegetal, ativo que auxilia na reconstrução da fibra capilar, fortalece os fios desde a raiz e promove uma limpeza eficaz sem agredir. Com ação restauradora, é indicado para quem deseja devolver a maciez, o brilho e a saúde dos cabelos.



Óleo em Creme Finalizador Siàge Nutri Acid.Complex, de Eudora Siàge. Une exclusivo blend de ácidos e óleos vegetais em uma tecnologia, transformando o cabelo ressecado em radiante em 20 segundos. Tratamento overnight sem enxágue que entrega nutrição inteligente e duradoura desde o primeiro uso. Com ação gradativa, restaura a hidratação natural da fibra. (COMPRE AQUI)



Shampoo Perfect, da Truss. Recomendado para todos os tipos de cabelos. Sua formulação, com Ácido Hialurônico, hidrata e regenera os fios, equilibrando o couro cabeludo. Ele higieniza de maneira delicada, para recuperar a elasticidade natural dos fios, deixando-os mais resistentes. (COMPRE AQUI)

