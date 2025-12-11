Verão: 8 produtos brasileiros para cuidar do cabelo durante a estação

A chegada do verão acende um alerta importante para o cuidado com os cabelos. As altas temperaturas, a radiação UV, a água do mar e da piscina, além do suor excessivo, formam um conjunto de agressões que comprometem a saúde dos fios.



De acordo com a dermatologista Emilly Neves, sem uma rotina mais intensa de hidratação, proteção e limpeza, o resultado dos dias quentes são fios ressecados, desbotados e frágeis.



"Nesta época do ano, a dermatite seborreica tende a piorar e, para quem se expõe muito ao sol, ainda existe o risco de queimaduras na pele do couro cabeludo. Todos estes fatores alteram a qualidade do cabelo e podem induzir aumento da queda, por isso, o cuidado precisa ser redobrado", completa.

Embora cada tipo de cabelo exija uma estratégia específica, a base de cuidados é parecida: proteção, hidratação e limpeza. O que muda, segundo a especialista, é a intensidade.

Enquanto cabelos oleosos precisam de lavagens mais frequentes, os fios secos precisam de mais hidratação. Já nos cabelos com química ou descoloridos, o foco deve ser a reparação capilar.

"Essas três frentes ajudam a manter o cabelo saudável mesmo com a rotina mais intensa do verão. Em caso de queimaduras ou piora da queda capilar, é importante consultar com um dermatologista especialista em cabelos para identificar o que está acontecendo com os fios", destaca.

Emilly Neves Dermatologista Os fios também sofrem danos da radiação UV, que degradam a queratina, desbotam a cor, ressecam e aumentam o frizz

Assim como a pele, os fios e o couro cabeludo também podem sofrer com a radiação UV. Além de causar queimaduras, os raios podem resultar em sensibilidade e aumento da queda. Por isso, o ideal é apostar em leave-ins ou óleos com proteção UV e, sempre que possível, em barreiras físicas, como chapéus e bonés. Outros produtos como séruns e finalizadores também podem fazer parte da rotina.

01 Summer protection, da Ybera Mais novo lançamento da Linha Universal, o finalizador Summer Protection foi desenvolvido especialmente para proteger, reparar e fortalecer os fios e o couro cabeludo durante a estação mais quente do ano. Com nanovetores de proteção UV, o produto age como um escudo protetor contra os danos da exposição solar, prevenindo o ressecamento, a porosidade e a descoloração. O D-pantenol na composição garante a hidratação profunda. 02 Spray multifuncional condicionante Hidratei Solar Item da Linha Solar, possui ativos como óleo de coco e creatina. Sua proposta é hidratar, nutrir e proteger contra radiação UV/UVB e fontes de calor. Pode ser utilizado no comprimento e nas pontas do cabelo úmido. Quem vai curtir a praia pode aplicar antes e depois de dar um mergulho. (COMPRE AQUI NA AMAZON) 03 Protetor térmico capilar Natura Lumina É indicado para finalização. Pode ser aplicado do comprimento às pontas enquanto o cabelo estiver úmido. A fórmula acelera o tempo de secagem e ajuda prolongar a durabilidade do penteado. (COMPRE AQUI NA AMAZON) 04 Leave-in com proteção térmica, da GE Beauty Com textura em creme, possui extrato da semente de chia e manteiga da semente de cupuaçu em sua fórmula. A indicação é aplicá-lo enquanto o cabelo estiver molhado, mas, se desejar controlar o frizz ao longo do dia, a dica é aplicar uma quantidade pequena. 05 Be(m)dita Praia, da Lola Cosmetics Para desembaraçar os fios e protegê-los, o creme de pentear promete devolver a maciez e prevenir contra desbotamento e oxidação da cor. Pode ser aplicado da raiz às pontas. Com óleos de Buriti, Oliva e Babaçu, estimula a circulação no couro cabeludo, proporciona hidratação e recupera os fios ressecados. (COMPRE AQUI NA AMAZON) 06 Proteína capilar Ela é Carioca, da Lola Cosmetics Produto multifuncional, pode ser usado como umectante noturno, creme pré e pós sol e atividade física e também como leave-in. Promete proteção UV, reconstrução dos fios e prevenção contra pontas duplas, com ativos que garantem ação antioxidante e anti-inflamatória. Além de proteger contra o Sol, sal e suor, também é indicado para reparar fios fragilizados pós procedimentos químicos. (COMPRE AQUI NA AMAZON) 07 Leave-in condicionante da Ápice Além de proteção térmica e filtro solar, o produto possui ação condicionante e é indicado para todos os tipos de cabelo. Sua fórmula contém oléo de Pracaxi e de Buriti, o que garante melhora da retenção lipídica e proteção da queratina e do colágeno dos fios. (COMPRE AQUI NA AMAZON) 08 Leave-in Sun Care, da Balai Especialmente indicado para cabelos coloridos ou com química, contribui para a retenção de água e nutrientes dos fios. Pode ser usado pós-banho ou antes de praticar alguma atividade ao ar livre.

