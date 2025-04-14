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Se cuida

8 nutrientes para manter a pele e o cabelo saudáveis

O cuidado com a alimentação é essencial para a aparência e a vitalidade

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 abr 2025 às 12:59
A alimentação contribui para a saúde da pele e dos fios (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
A alimentação contribui para a saúde da pele e dos fios Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Quando pensamos em cuidados com a pele e o cabelo, é comum recorrermos a produtos como cremes e cosméticos. No entanto, a saúde e a beleza começam de dentro para fora — e a alimentação tem um papel fundamental nesse processo.
Segundo a biomédica Dra. Franciela Bednarski, especialista em estética avançada e terapias integrativas, é preciso entender que o corpo prioriza suas funções vitais antes de direcionar nutrientes para a pele e os fios. “Só chega à pele e ao cabelo aquilo que sobra após o organismo suprir todas as necessidades básicas. Por isso, a qualidade da alimentação é decisiva na aparência e na vitalidade da nossa pele e cabelo”, explica.
Além da nutrição, fatores como o equilíbrio hormonal, a hidratação, o estresse e a saúde intestinal também influenciam diretamente na estética. O intestino, por exemplo, é o responsável pela absorção dos nutrientes e pode gerar inflamações silenciosas que comprometem o resultado dos tratamentos estéticos.

Pele saudável começa no prato

A seguir, a Dra. Franciela Bednarski lista os principais nutrientes aliados da beleza natural. “Esses nutrientes formam a base da saúde da pele e dos cabelos. Quando há um déficit, os sinais aparecem em forma de queda capilar, ressecamento, envelhecimento precoce, acne e outros desequilíbrios. Investir na alimentação é investir na sua beleza”, reforça.

1. Colágeno

É a proteína mais abundante na pele, responsável por sua firmeza e elasticidade. Está presente em alimentos como carnes, peixes e o popular caldo de ossos.
A vitamina C auxilia no fortalecimento capilar e na produção de colágeno (Imagem: New África | Shutterstock)
A vitamina C auxilia no fortalecimento capilar e na produção de colágeno Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

2. Vitamina C

Essencial para a síntese do colágeno e poderosa antioxidante , que ajuda a proteger contra os danos dos radicais livres gerados por poluição, cigarro e estresse.

3. Vitamina E

Tem ação anti-inflamatória, melhora a hidratação e contribui para a integridade da pele.

4. Zinco

Ajuda na cicatrização, no controle da oleosidade e da inflamação — sendo importante para quem sofre com acne.

5. Antioxidantes

Antioxidantes como betacaroteno, vitamina A, selênio, flavonoides e polifenóis combatem o envelhecimento precoce ao neutralizar os radicais livres.

6. Ômega 3 e 6

Á cidos graxos essenciais que fortalecem a barreira lipídica da pele, mantendo a hidratação e protegendo contra agressões externas.

7. Vitaminas do complexo B e biotina

Fundamentais para a renovação celular e para manter a pele e o cabelo mais resistentes.

8. Coenzima Q10

Além de antioxidante, fornece energia para que as células da pele consigam se regenerar.
Por Gabriela Andrade

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