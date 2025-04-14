8 nutrientes para manter a pele e o cabelo saudáveis

Quando pensamos em cuidados com a pele e o cabelo, é comum recorrermos a produtos como cremes e cosméticos. No entanto, a saúde e a beleza começam de dentro para fora — e a alimentação tem um papel fundamental nesse processo.
Segundo a biomédica Dra. Franciela Bednarski, especialista em estética avançada e terapias integrativas, é preciso entender que o corpo prioriza suas funções vitais antes de direcionar nutrientes para a pele e os fios. “Só chega à pele e ao cabelo aquilo que sobra após o organismo suprir todas as necessidades básicas. Por isso, a qualidade da alimentação é decisiva na aparência e na vitalidade da nossa pele e cabelo”, explica.
Além da nutrição, fatores como o equilíbrio hormonal, a hidratação, o estresse e a saúde intestinal também influenciam diretamente na estética. O intestino, por exemplo, é o responsável pela absorção dos nutrientes e pode gerar inflamações silenciosas que comprometem o resultado dos tratamentos estéticos.
Pele saudável começa no prato
A seguir, a Dra. Franciela Bednarski lista os principais nutrientes aliados da beleza natural. “Esses nutrientes formam a base da saúde da pele e dos cabelos. Quando há um déficit, os sinais aparecem em forma de queda capilar, ressecamento, envelhecimento precoce, acne e outros desequilíbrios. Investir na alimentação é investir na sua beleza”, reforça.
1. Colágeno
É a proteína mais abundante na pele, responsável por sua firmeza e elasticidade. Está presente em alimentos como carnes, peixes e o popular caldo de ossos.
2. Vitamina C
Essencial para a síntese do colágeno e poderosa antioxidante , que ajuda a proteger contra os danos dos radicais livres gerados por poluição, cigarro e estresse.
3. Vitamina E
Tem ação anti-inflamatória, melhora a hidratação e contribui para a integridade da pele.
4. Zinco
Ajuda na cicatrização, no controle da oleosidade e da inflamação — sendo importante para quem sofre com acne.
5. Antioxidantes
Antioxidantes como betacaroteno, vitamina A, selênio, flavonoides e polifenóis combatem o envelhecimento precoce ao neutralizar os radicais livres.
6. Ômega 3 e 6
Á cidos graxos essenciais que fortalecem a barreira lipídica da pele, mantendo a hidratação e protegendo contra agressões externas.
7. Vitaminas do complexo B e biotina
Fundamentais para a renovação celular e para manter a pele e o cabelo mais resistentes.
8. Coenzima Q10
Além de antioxidante, fornece energia para que as células da pele consigam se regenerar.
Por Gabriela Andrade