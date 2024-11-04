10 dicas para deixar o cabelo mais saudável

É importante manter cuidados regulares com os cabelos Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Além de deixar os cabelos bonitos, manter uma rotina de cuidados é essencial para mantê-los saudáveis. Produtos adequados e hábitos de cuidado ajudam a fortalecer os fios, prevenindo problemas como ressecamento, quebra e queda. Além disso, contribuem para a saúde do couro cabeludo, garantindo que o cabelo fique mais resistente ao longo do tempo.

Por isso, abaixo, o cabeleireiro Silvio Amaral, do Bioma Laces, compartilha 10 dicas para te ajudar a manter a saúde do cabelo. Confira!

1. Use produtos adequados ao seu tipo de cabelo

Escolher cosméticos que respeitam a textura e a necessidade do seu cabelo é essencial. “Prefira os produtos orgânicos e naturais, que mantêm o fio saudável sem agredir o couro cabeludo”, recomenda Silvio Amaral.

2. Lave o cabelo com frequência ideal

Encontrar o equilíbrio de lavagens para o seu tipo de cabelo é fundamental para a saúde dos fios. “Excesso de lavagens resseca e prejudica o cabelo, enquanto lavagens insuficientes causam acúmulo de resíduos”, explica.

3. Proteja os fios do calor

O calor também pode prejudicar a saúde do cabelo . “Evitar o uso frequente de chapinhas e secadores em altas temperaturas é essencial”, afirma Silvio Amaral. Quando necessário, ele sugere usar um protetor térmico para blindar o fio das altas temperaturas.

4. Apare as pontas periodicamente

O corte a cada dois ou três meses evita pontas duplas e fortalece o cabelo. “As pontas aparadas dão um aspecto mais saudável e bonito”, completa Silvio Amaral.

5. Respeite os intervalos entre procedimentos químicos

Intervalos adequados entre procedimentos são necessários para manter a saúde da fibra capilar . “Realizar processos químicos em sequência é extremamente prejudicial ao cabelo”, alerta.

O leave-in deve ser aplicado corretamente para evitar oleosidade Crédito: Reprodução digital | Divulgação

6. Aplique leave-in corretamente

O profissional ressalta que o leave-in não deve ser aplicado próximo ao couro cabeludo. “Deixe pelo menos dois dedos de distância para evitar oleosidade e acúmulo de resíduos”, recomenda.

7. Alimente-se bem

O cuidado com a alimentação também é importante para manter o cabelo saudável . “Uma dieta rica em vitaminas e minerais é um verdadeiro segredo para um cabelo forte”, afirma Silvio Amaral. Além disso, ele orienta evitar alimentos gordurosos e incluir frutas e vegetais ricos em antioxidantes na rotina.

8. Hidrate-se com frequência

A água é fundamental para a saúde do corpo e do cabelo. “A boa hidratação começa de dentro para fora. Beba água suficiente todos os dias para manter o cabelo hidratado e prevenir a quebra”, pontua.

9. Estimule a circulação com massagem

Uma boa massagem semanal no couro cabeludo ajuda a estimular a circulação e a promover o crescimento saudável do cabelo.

10. Seque o cabelo com delicadeza