Beleza

5 mitos e verdades sobre cuidados com os cabelos no verão

Veja como manter os fios saudáveis e bonitos nesta época do ano com hábitos simples
Portal Edicase

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:35

Adotar alguns cuidados básicos na rotina ajuda a proteger os cabelos no verão (Imagem: Yana Mavlyutova | Shutterstock)
Adotar alguns cuidados básicos na rotina ajuda a proteger os cabelos no verão Crédito: Yana Mavlyutova | Shutterstock
Com a chegada do verão, a proteção da pele costuma ganhar destaque nas rotinas de autocuidado. No entanto, os cabelos também precisam de atenção especial durante a estação. As altas temperaturas, a maior exposição ao sol e algumas atividades ao ar livre, como banhos de piscina e mar, podem danificar os fios.
“Muitas vezes, as pessoas esquecem de incluir esse passo na rotina, mas proteger os fios não precisa ser complicado. Com alguns cuidados básicos, é possível mantê-los saudáveis e bonitos durante toda a estação”, afirma a dermatologista Roberta Zaffari.
Entre as principais recomendações, está a aplicação de produtos com proteção UV, evitar o uso excessivo de secadores e chapinhas, e manter a hidratação adequada. Inclusive, há mitos e verdades em torno do que realmente funciona para preservar a saúde capilar nesta época do ano.

“Muitos acreditam que usar chapéu ou bonés prejudica os cabelos, mas é uma forma eficaz de proteção. É como se fosse uma barreira que minimiza a exposição do couro cabeludo e dos fios diretamente ao sol. Para quem prefere não usar chapéus, os produtos com filtro solar capilar são uma excelente alternativa”, acrescenta a médica.
A seguir, confira outros mitos e verdades!

1. Óleo de coco protege o cabelo do sol

Mito. Embora o óleo de coco ajude a prevenir o ressecamento, não oferece proteção contra os raios UV. Para isso, é necessário usar produtos específicos que contenham filtros solares.

2. Aplicar hidratante nos cabelos molhados e se expor ao sol danifica os fios

Verdade. Produtos à base de silicone são indicados para impermeabilizar os fios , mas nunca se deve aplicar hidratantes comuns nos cabelos molhados e expô-los ao sol, pois isso pode causar mais danos.
Lavar os cabelos todos os dias não prejudica os fios, desde que sejam usados os produtos corretos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Lavar os cabelos todos os dias não prejudica os fios, desde que sejam usados os produtos corretos  Crédito: New Africa | Shutterstock

3. Lavar o cabelo todos os dias faz mal

Mito. No verão, com o aumento do suor, cloro e sal, pode ser necessário lavar os cabelos com mais frequência. Isso não prejudica os fios, desde que sejam usados shampoos suaves e mantenha a hidratação regular para compensar a remoção dos óleos naturais.

4. Protetor solar corporal serve para proteger o cabelo

Mito. O protetor solar corporal não é adequado para os fios. Existem produtos capilares específicos com proteção UV, que oferecem a proteção necessária sem pesar ou deixar o cabelo oleoso.

5. A água da piscina pode alterar a cor do cabelo

Verdade. O cloro presente nas piscinas danifica os fios, podendo alterar a cor, principalmente em cabelos loiros ou tingidos. Usar uma touca de natação e enxaguar os cabelos com água doce após sair da piscina ajuda a minimizar esses efeitos.
Por Aline Morais

