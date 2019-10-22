Vai passar por uma anestesia? O que você precisa saber

A anestesia geral tem início antes do procedimento cirúrgico e permanece durante todo o processo operatório, considerando-se, portanto, um ato contínuo. Logo após o término do procedimento, o paciente passa pela fase de absorção e metabolismo dos medicamentos administrados. Alguns pacientes são mais sensíveis, por isso precisam de mais um tempo para se restabelecer. Normalmente, prevemos um tempo de quinze a trinta minutos para acordar o paciente. Por isso é importante obtermos todas as informações possíveis sobre ele para, assim, realizarmos a cirurgia em tempo necessário e com mais segurança.