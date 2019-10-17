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Xô, gordurinha!

'Lipo' na axila: conheça a nova plástica de Luana Piovani

Atriz revelou que vai retirar gordura da região. Cirurgião plástico explica como é feito o procedimento

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2019 às 16:35
Luana Piovani anunciou que fez uma lipoaspiração para retirar gordura das axilas Crédito: Reprodução/Instagram
Dona de um corpão, Luana Piovani revelou nas redes sociais, esta semana, que vai passar por mais um procedimento estético. "Coloquei silicone e estou indo tirar gordura da axila", escreveu a loira, deixando os fãs supercuriosos. Afinal, é possível fazer uma lipoaspiração nas axilas?
Não exatamente... De acordo com o cirurgião plástico Filipe Canal, o "alvo", na verdade, é a gordura que fica antes da axila, entre o seio e o local. Mesmo com a prática regular de atividades físicas, a gordura que fica ali em baixo do braço não costuma se despedir totalmente, comenta o médico. 

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Segundo ele, a lipoaspiração na axila é realizada com a ajuda de cânulas conectadas a um aparelho a vácuo que suga as células de gordura, removendo o tão indesejado tecido adiposo. O procedimento é simples e não costuma deixar marcas, pois o furo é de apenas cinco milímetros.
Canal explica que a recuperação também não demanda grandes movimentações e desconfortos. É normal que a região fique inchada. Por isso, recomendo que sejam feitas sessões de drenagem linfática, pois ajudam a conter o edema e evita a fibrose. No mais, por conta das manchas que surgem, também indicamos que o paciente evite exposição ao sol no período de três semanas, orienta. 
Já em relação aos exercícios físicos, é preciso suspender atividades que envolvam os braços e ombros, bem como evitar carregar pesos. O cirurgião comenta que o resultado do procedimento pode ser notado rapidamente, em 30 dias. 

Incômodo

Isabella Dias Portella, de 25 anos, foi outra que resolveu eliminar aquela gordurinha na região. Ela conta que fez a lipo nas axilas durante a cirurgia para implante da prótese de silicone, há um ano.
Nunca deixei de usar nenhuma blusa por conta da gordura presente ali, mas era algo que me incomodava. Eu costumava tirar fotos com o cabelo tampando essa parte. Então aproveitei esse momento da cirurgia de mamoplastia para fazer a lipo nas axilas também.
Segundo a jovem, a cirurgia foi bastante tranquila e a recuperação também. "Já tem um ano que fiz e senti bastante diferença. O aspecto ficou muito melhor do que era antes e até hoje a gordura não voltou, disse ela.

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