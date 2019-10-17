'Lipo' na axila: conheça a nova plástica de Luana Piovani

Dona de um corpão, Luana Piovani revelou nas redes sociais, esta semana, que vai passar por mais um procedimento estético. "Coloquei silicone e estou indo tirar gordura da axila", escreveu a loira, deixando os fãs supercuriosos. Afinal, é possível fazer uma lipoaspiração nas axilas?
Não exatamente... De acordo com o cirurgião plástico Filipe Canal, o "alvo", na verdade, é a gordura que fica antes da axila, entre o seio e o local. Mesmo com a prática regular de atividades físicas, a gordura que fica ali em baixo do braço não costuma se despedir totalmente, comenta o médico.
Segundo ele, a lipoaspiração na axila é realizada com a ajuda de cânulas conectadas a um aparelho a vácuo que suga as células de gordura, removendo o tão indesejado tecido adiposo. O procedimento é simples e não costuma deixar marcas, pois o furo é de apenas cinco milímetros.
Canal explica que a recuperação também não demanda grandes movimentações e desconfortos. É normal que a região fique inchada. Por isso, recomendo que sejam feitas sessões de drenagem linfática, pois ajudam a conter o edema e evita a fibrose. No mais, por conta das manchas que surgem, também indicamos que o paciente evite exposição ao sol no período de três semanas, orienta.
Já em relação aos exercícios físicos, é preciso suspender atividades que envolvam os braços e ombros, bem como evitar carregar pesos. O cirurgião comenta que o resultado do procedimento pode ser notado rapidamente, em 30 dias.
Incômodo
Isabella Dias Portella, de 25 anos, foi outra que resolveu eliminar aquela gordurinha na região. Ela conta que fez a lipo nas axilas durante a cirurgia para implante da prótese de silicone, há um ano.
Nunca deixei de usar nenhuma blusa por conta da gordura presente ali, mas era algo que me incomodava. Eu costumava tirar fotos com o cabelo tampando essa parte. Então aproveitei esse momento da cirurgia de mamoplastia para fazer a lipo nas axilas também.
Segundo a jovem, a cirurgia foi bastante tranquila e a recuperação também. "Já tem um ano que fiz e senti bastante diferença. O aspecto ficou muito melhor do que era antes e até hoje a gordura não voltou, disse ela.