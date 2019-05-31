Peeling de fenol é nova aposta para rejuvenescer sem plásticas

manchas e combate fortemente o melasma além de não ser invasivo. Parece mágica, mas é só peeling de fenol. Apesar de não ser novo no mercado, o procedimento ganhou fama há pouco tempo, quando caiu na graça dos famosos que decidiram apostar nele para rejuvenescer sem precisar de uma recuperação longa ou muito restritiva. Melhora a qualidade da pele, suaviza até linhas de expressão mais marcadas, eliminae combate fortemente oalém de não ser invasivo. Parece mágica, mas é só. Apesar de não ser novo no mercado, o procedimento ganhou fama há pouco tempo, quando caiu na graça dos famosos que decidiram apostar nele para rejuvenescer sem precisar de uma recuperação longa ou muito restritiva.

Recentemente, o peeling de fenol voltou à mídia como promessa de substituir plásticas e isso realmente é possível. Até em baixas concentrações, a substância consegue dar um resultado que impressiona e, na web, o que não falta são depoimentos positivos acerca do procedimento, que em alguns casos tem que ser feito até em centro cirúrgico com avaliação cardiológica.

Crédito: KindCare/All Dubai/Reprodução

Segundo a dermatologista Patrícia Friço, a diferença do peeling de fenol para os mais tradicionais é basicamente a intensidade do ativo. "Além disso, por ser um peeling mais profundo, não é indicado fazer num curto espaço de tempo. Uma sessão costuma ser o bastante, diferente de outros peelings mais superficiais, como os que são à base de jessner ou ácido retinoico - outros ativos usados nesse tipo de procedimento", destaca.

DURABILIDADE E DOR

O fato é que o fenol, que é o segredo do peeling mais profundo, age intensamente na pele e é justamente por isso que o resultado é uma pele que pode ser comparada à de um recém-nascido. A substância consegue ainda ser duradoura - média de 5 anos quando feita em alta concentração - e é mais indicada para pacientes de peles claras e com muitas rugas ou manchas, como explica Patrícia.

A dermatologista Karina Mazzini completa que, para o peeling de fenol, o paciente é sedado por conta do nível de dor do procedimento. "É um peeling diferenciado, que precisa de cuidados. Aos poucos o fenol é aplicado na pele do paciente e, até terminar, todo o processo pode levar até 90 minutos", conclui.

TENDÊNCIA É MENOR CONCENTRAÇÃO

aplicar o fenol em baixas concentrações, que ainda assim conseguem atingir até porções da derme - camada mais profunda da pele. "É como se ele fosse diluído, que é como mais fazemos hoje em dia. Utilizamos dessa forma para melhorar todo o aspecto da pele, em volta da boca, nas pálpebras e tenho até observado que uma sessão de laser fracionado seguido do fenol tem potencializado o efeito dos dois tratamentos, promovendo um resultado ainda mais eficaz", pondera. Karina avalia que com o passar dos avanços, as pesquisas passaram a indicar que a tendência era, que ainda assim conseguem atingir até porções da derme - camada mais profunda da pele. "É como se ele fosse diluído, que é como mais fazemos hoje em dia. Utilizamos dessa forma para melhorar todo o aspecto da pele, em volta da boca, nas pálpebras e tenho até observado que uma sessão defracionado seguido do fenol tem, promovendo um resultado ainda mais eficaz", pondera.

preenchimento e botox logo após o procedimento. "Dessa forma, a pessoa consegue um resultado de rejuvenescimento muito bom, porque vai tratar a pele como um todo, desde a renovação até a volumização", finaliza. A dermatologista Patrícia Friço também acredita que, quando associado com outras terapias, o peeling de fenol pode trazer mais resultados positivos. Ela frisa que muitos pacientes optam por fazerlogo após o procedimento. "Dessa forma, a pessoa consegue um resultado de rejuvenescimento muito bom, porque vai tratar a pele como um todo, desde a renovação até a", finaliza.

COMO FAZER O PEELING DE FENOL

O passo a passo do peeling de fenol geralmente é o mesmo, mas, de acordo com as dermatologistas consultadas pela reportagem, uma avaliação completa do paciente é necessária para que todas as indicações sejam feitas de forma personalizada.

hidratação em seguida, para aliviar os efeitos do pós-fenol. Mas, em suma, o procedimento se resume a aplicação do ativo eem seguida, para aliviar os efeitos do pós-fenol.

O primeiro passo é sedar o paciente. Isso pode ser feito com comprimidos, via intravenosa, anestesia em forma de creme ou anestesia local em alguns pontos mais sensíveis. Em seguida, o profissional usa um instrumento que auxilia na aplicação do fenol, que será aos poucos passado na pele. Aos poucos, os locais que recebem a substância começam a ficar com aspecto branco ou acinzentado.

Depois que é aplicado, o fenol fica na pele. Em alguns casos é aplicado uma máscara oclusiva, mas quase sempre é usado alguma loção calmante para aliviar os efeitos do procedimento. Logo depois do processo, em alguns casos o paciente deve usar algum analgésico e anti-inflamatório nas primeiras 24h.

Nos dias que sucedem o procedimento, é importante que o paciente deixe a pele sempre limpa, hidratada e extremamente protegida. Os resultados completos podem demorar até 6 meses para aparecer, mas dias depois da descamação da pele os primeiros resultados serão notados.

FENOL X RESET BASAL

peeling de fenol no Brasil, o médico José Kacowicz confirma que a principal diferença dessa modalidade de procedimento para as demais é a profundidade que a substância consegue atingir. Para ele, a concentração varia de acordo com cada paciente e o processo não pode ser comparado às plásticas: "São coisas diferentes. Peeling mexe com pele e plástica, com músculos. O peeling rejuvenesce com base nas características naturais", pondera. Considerado o "pai" do, o médicoconfirma que a principal diferença dessa modalidade de procedimento para as demais é a profundidade que a substância consegue atingir. Para ele, a concentração varia de acordo com cada paciente e o processo: "São coisas diferentes. Peeling mexe com pele e, com músculos. O peeling rejuvenesce com base nas", pondera.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, o médico esclarece que que agora existe uma evolução de peeling de fenol, criada por ele mesmo, que ele decidiu batizar de reset basal.

"O que muda, basicamente, é a fórmula, que eu considero a evolução do peeling de fenol. O reset basal ficou muito mais seguro e eficaz", acredita.

A técnica de Kakowicz já foi tema de discussão em vários programas de TV do Brasil e do mundo e ele foi um dos responsáveis por revolucionar a indústria do rejuvenescimento. Agora, destaca que o reset basal possui uma metodologia mais eficaz ainda. Ele já foi ao "Mais Você" (Globo), com Ana Maria Braga, e o "Programa do Gugu" (RecordTV), com Gugu Liberato.