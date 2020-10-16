Saiba quais devem ser os cuidados diários com os olhos

Lembrar-se de piscar mais diante das telas e manter os olhos hidratados estão entre as orientações. Crédito: Freepik

Cuidados com a pele estão super em alta, cuidar do corpo e dos cabelos também sempre foram hábitos que receberam muita atenção. Mas o que pouca gente sabe é que os olhos também necessitam de cuidados diários, além de estímulos, como olhar para diferentes distâncias várias vezes ao dia e mantê-los hidratados.

De acordo com o médico do Hospital de Olhos de Vitória, Renato Vieira Gomes, os cuidados diários com os olhos são essenciais para proteger a visão e toda a saúde ocular, pois favorecem não só a sua proteção, como todo o funcionamento ocular reduzindo o desenvolvimento de outros problemas oculares como a catarata e os problemas de retina.

Uma medida básica é adotar sempre o uso de óculos de sol de qualidade com filtros ultravioleta (UV). Eles são essenciais para proteger a visão dos efeitos da radiação tanto em dias de sol quanto em dias nublados reduzindo o desenvolvimento de doenças oculares, além de garantirem mais conforto para os olhos.

O óculos de sol de qualidade contêm os filtros que oferecem proteção contra os raios UV. Essa proteção é fundamental para manterem a saúde dos nossos olhos quando estamos ao ar livre. Se não tiver proteção, os óculos não devem ser utilizados, pois o efeito é reverso, ou seja, ele expõe ainda mais os seus olhos aos efeitos nocivos do sol. Isso acontece porque as lentes são escuras e, por isso, a pupila dilata e, estando dilatada, permite maior entrada de radiação. Se os óculos não tiverem o filtro acabam por facilitar uma maior exposição aos raios UV, disse.

Higiene dos olhos

Outro fator muito importante é manter a higiene dos olhos, ou seja, mantê-los limpos, livres dos produtos químicos utilizados do dia a dia, como protetores solares e maquiagens. As partículas de cosméticos nos olhos podem provocar irritações.

O médico explica que é muito importante interromper, em alguns momentos do dia, o que está fazendo e fechar os olhos durante alguns segundos. Essa medida ajuda a relaxar os olhos, uma vez que ao serem fechados não necessitam de focar em nada, prevenindo assim o cansaço ocular e outros problemas como dores de cabeça, disse.

Hidratação ocular

"Muitas vezes, até pelos hábitos adotados no decorrer da vida, a pessoa negligencia um ato muito importante para a saúde dos olhos, que é de piscar" André Machado - Médico oftalmologista

O médico oftalmologista, também do Hospital de Olhos de Vitória, André Machado disse que outro ponto fundamental é manter a lubrificação dos olhos. De acordo com ele, são vários os fatores que podem interferir na hidratação dos olhos. Além da TV e dos objetos eletrônicos, a exposição ao sol, fumaça, poluição, ar condicionado e vento são agentes que prejudicam, e muito, a saúde e hidratação os olhos, e tudo isso pode provocar diversos problemas que vão além da síndrome do olhos seco, como as úlceras corneanas.

Muitas vezes, até pelos hábitos adotados no decorrer da vida, a pessoa negligencia um ato muito importante para a saúde dos olhos, que é de piscar. O movimento de abrir e fechar as pálpebras é responsável pela renovação e distribuição do filme lacrimal na superfície ocular. Passar muito tempo na frente do computador, da TV, do smartphone, lendo por muito tempo, contribui para a redução das piscadas, e consequentemente prejudica a saúde dos olhos, complementa.

O médico ressalta que alguns cuidados são fundamentais para manter os olhos lubrificados e saudáveis, como a boa higienização das mãos e olhos, o fato de piscar regularmente; não ficar exposto a grande poluição; e usar colírio diariamente para manter os olhos hidratados e nutridos. Esse último ponto, claro, com indicação do oftalmologista. Também é importante consultar o médico regularmente a fim de saber como está a saúde ocular.

Como saber qual colírio usar

Segundo o oftalmologista, os colírios indicados são os que simulam as lágrimas e, em consequência disso, melhoram a lubrificação dos olhos. De acordo com André, o diagnóstico que irá determinar o uso de algum colírio específico a ser prescrito é identificado em uma consulta de rotina, com o auxílio de alguns testes específicos. Caso seja necessário, o médico pode até pedir uma análise laboratorial da lágrima. Em casos mais graves, a Síndrome do Olho Seco pode ser tratada por meio de anti-inflamatórios ou até mesmo com intervenções cirúrgicas no canal ou nos pontos lacrimais, alerta.