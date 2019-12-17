Queimação no peito ou infarto? Saiba a hora de buscar ajuda

É comum algumas pessoas sentirem dor no peito, em determinadas fases da vida ou após a prática de exercícios físicos intensos. Mesmo assim, é importante ficar atento e buscar socorro, imediatamente, ao sentirem os sintomas, pois a queimação no peito pode ser o primeiro sinal de que a saúde do coração não está 100% (veja no abaixo as características das dores de um infarto).