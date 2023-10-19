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Palpitações

Veja os 5 principais sintomas da arritmia cardíaca

Ela pode ocorrer por uma variedade de razões, como problemas elétricos no coração e danos ao tecido cardíaco, se manifestar de formas diversas e ter diferentes níveis de gravidade
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
A arritmia cardíaca apresenta sintomas comuns a outras muitas doenças  Crédito: Thanapipat Kulmuangdoan | Shutterstock
A arritmia cardíaca é o nome dado à alteração no ritmo natural do coração, resultando em batimentos cardíacos irregulares. Ela pode ocorrer por uma variedade de razões, como problemas elétricos no coração e danos ao tecido cardíaco, se manifestar de formas diversas e ter diferentes níveis de gravidade.
Essas irregularidades podem levar a sintomas como palpitações, tontura, falta de ar e até desmaios. Além disso, arritmias não tratadas podem aumentar o risco de complicações graves, incluindo acidentes vasculares cerebrais (AVC) e insuficiência cardíaca”, explica o cardiologista Roberto Yano, especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.
Nesse sentido, buscar ajuda médica é fundamental para avaliar e tratar as arritmias cardíacas. “Os profissionais de saúde podem prescrever medicamentos, realizar procedimentos para corrigir anormalidades elétricas ou, até mesmo, implantar dispositivos como marca-passos, ressincronizadores ou desfibriladores”, esclarece o cardiologista.
Imagem Edicase Brasil
Consultar um especialista após perceber os sintomas é importante para identificar doenças e controlá-las Crédito: Imagem: Premreuthai | Shutterstock

Sintomas de arritmia cardíaca

Entre os variados sintomas da arritmia cardíaca , alguns se destacam. A seguir, o médico Roberto Yano lista quais são eles:

1. Palpitação

A palpitação é um sintoma comum de arritmia cardíaca, caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, rápidos ou fortes e que podem ser percebidos pelo paciente. Essas sensações nem sempre indicam uma arritmia grave, mas podem ser um sinal de alerta para a necessidade de avaliação médica.

2. Sensação de desmaio ou desmaio

Durante uma arritmia, o coração pode bater irregularmente, ou de forma muito rápida, ou até de forma muito lenta, comprometendo o fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro. Esse déficit momentâneo de sangue pode causar a sensação de desmaio ou pré-síncope. Embora nem todas as arritmias resultem em desmaio e nem todos os desmaios indiquem arritmias, é um sinal de alerta importante que requer avaliação médica imediata.

3. Falhas ou batimentos lentos

Nessas condições, o coração pode bater em ritmo mais lento do que o normal, o que pode gerar pausas perceptíveis entre os batimentos ou em uma frequência cardíaca abaixo do esperado. Essas manifestações podem levar a sintomas como tontura, fraqueza e desmaios. As bradiarritmias, que envolvem batimentos lentos, podem ser desde benignas até ocorrer situações mais graves em que requerem ação imediata do médico.

4. Falta de ar

Isso ocorre porque, durante uma arritmia, o coração pode não bombear sangue de maneira eficaz para os pulmões e o resto do corpo, o que causa um fluxo sanguíneo insuficiente de oxigênio para os tecidos, levando à sensação de falta de ar.

5. Dor no peito

A diminuição do fluxo sanguíneo adequado para o coração, causada pela arritmia, pode levar a uma redução na oxigenação dos tecidos cardíacos. Essa diminuição do suprimento de oxigênio pode resultar em dor no peito, que pode ser descrita como pressão, aperto ou desconforto.
A dor no peito não é exclusivamente um sinal de arritmia, ela pode ter várias causas cardíacas e extracardíacas; por isso, ao ter esse sintoma, sempre busque ajuda especializada.

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