Veja por que comer salada ajuda a emagrecer

Saladas proporcionam uma alimentação leve e nutritiva Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

As saladas são poderosas aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável. Além de saciedade, verduras e legumes fornecem nutrientes fundamentais para um bom funcionamento do organismo. De acordo com a nutricionista Solange Ventura, os vegetais são fontes de vitaminas e sais minerais.

“As saladas são importantes no cardápio diário não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e os vegetais são alimentos ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica.

Além de apresentarem diversos benefícios, as saladas são fáceis de preparar. Inclusive, quando feitas da maneira correta, podem ser muito saborosas, evitando o consumo de guloseimas ao longo do dia. “O consumo das saladas, principalmente no caso das folhas, é importante para o controle de peso, pois elas têm grande capacidade de saciedade, quando ingeridas em boa quantidade, e são pobres em calorias”, confirma a nutricionista.

Como consumir as saladas?

O ideal é que você escolha boas opções de verduras e legumes – se possível, com a orientação de um nutricionista – e as consuma no momento certo. “A salada é a refeição ideal para quem busca perder alguns quilos extras. Consuma como entrada, assim ela aumenta a saciedade e reduz o consumo dos alimentos que engordam mais”, indica a profissional.

Molho à base de iogurte é a melhor opção de acompanhamento para saladas Crédito: MaraZe | Shutterstock

Cuidado com os acompanhamentos

Para que a salada possa contribuir para a redução do peso e melhorar o funcionamento do corpo, é preciso ter cuidado com os molhos e outros itens servidos com ela. Por isso, a nutricionista Solange Ventura diz quais alimentos devem ser evitados:

Não abuse do azeite: apesar de saudável, é calórico;





É importante também ter cuidado com os acompanhamentos, como molhos à base de maionese, creme de leite, queijos, molhos prontos etc., afinal são calóricos e ricos em sódio;





Prefira os molhos à base de iogurte (de preferência desnatado ou semidesnatado), mostarda e laranja, feitos em casa;





Devem ser evitados croûtons (pedaços de pão fritos ou assados).

Inclua outros alimentos na sua rotina