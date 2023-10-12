Veja por que comer salada ajuda a emagrecer

As saladas são poderosas aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável. Além de saciedade, verduras e legumes fornecem nutrientes fundamentais para um bom funcionamento do organismo. De acordo com a nutricionista Solange Ventura, os vegetais são fontes de vitaminas e sais minerais.
“As saladas são importantes no cardápio diário não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e os vegetais são alimentos ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica.
Além de apresentarem diversos benefícios, as saladas são fáceis de preparar. Inclusive, quando feitas da maneira correta, podem ser muito saborosas, evitando o consumo de guloseimas ao longo do dia. “O consumo das saladas, principalmente no caso das folhas, é importante para o controle de peso, pois elas têm grande capacidade de saciedade, quando ingeridas em boa quantidade, e são pobres em calorias”, confirma a nutricionista.
Como consumir as saladas?
O ideal é que você escolha boas opções de verduras e legumes – se possível, com a orientação de um nutricionista – e as consuma no momento certo. “A salada é a refeição ideal para quem busca perder alguns quilos extras. Consuma como entrada, assim ela aumenta a saciedade e reduz o consumo dos alimentos que engordam mais”, indica a profissional.
Cuidado com os acompanhamentos
Para que a salada possa contribuir para a redução do peso e melhorar o funcionamento do corpo, é preciso ter cuidado com os molhos e outros itens servidos com ela. Por isso, a nutricionista Solange Ventura diz quais alimentos devem ser evitados:
- Não abuse do azeite: apesar de saudável, é calórico;
- É importante também ter cuidado com os acompanhamentos, como molhos à base de maionese, creme de leite, queijos, molhos prontos etc., afinal são calóricos e ricos em sódio;
- Prefira os molhos à base de iogurte (de preferência desnatado ou semidesnatado), mostarda e laranja, feitos em casa;
- Devem ser evitados croûtons (pedaços de pão fritos ou assados).
Inclua outros alimentos na sua rotina
Apesar de todas as vantagens, uma refeição não deve ser composta apenas por saladas. “Para ter uma alimentação equilibrada , devemos incluir na nossa dieta todos os grupos de alimentos, como os construtores, que são as proteínas, reguladores, as folhas, os legumes e as frutas, os energéticos e os carboidratos”, adverte Solange Ventura.